Reyhanlı saldırısına ilişkin 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Habertürk Ankara'dan Fevzi Çakır'ın haberine göre bu gelişme üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu isimlerden açık kimlikleri tespit edilen 8'i hakkında hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.
Savcılığın talebi Nöbetçi Ankara Sulh Ceza Hakimliği tarafından kabul edildi ve Ve söz konusu isimler hakkında tutuklamaya dönük yakalama kararı çıkarıldı.
Nazik'in sorgusunda saldırıda kullanılan patlayıcıları getirdiğini belirttiği Mehmet Gezer de hakkında yakalama kararı çıkarılan isimler arasında bulunuyor.
Nazik, Savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı Reyhanlı saldırısına dair yargılamaya bakan Ankara 9, Ağır Ceza Mahkemesi'nce tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik'in ifadeleri doğrultusunda 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı.— AA Canlı (@AACanli) 29 Eylül 2018
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