Reyhanlı saldırısına ilişkin 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Reyhanlı saldırısının planlayıcısı olduğunu itiraf eden Yusuf Nazik'in ifadesinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

© AA / Aytaç Ünal Reyhanlı Katliamı şüphelisi Yusuf Nazik, tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonu ile Türkiye'ye getirilen Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik, 31 sayfalık ifadesinde saldırı ile bağlantılı 24 kritik ismi fotoğraflardan teşhis etmişti.

Habertürk Ankara'dan Fevzi Çakır'ın haberine göre bu gelişme üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu isimlerden açık kimlikleri tespit edilen 8'i hakkında hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Savcılığın talebi Nöbetçi Ankara Sulh Ceza Hakimliği tarafından kabul edildi ve Ve söz konusu isimler hakkında tutuklamaya dönük yakalama kararı çıkarıldı.

Nazik'in sorgusunda saldırıda kullanılan patlayıcıları getirdiğini belirttiği Mehmet Gezer de hakkında yakalama kararı çıkarılan isimler arasında bulunuyor.

Nazik, Savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı Reyhanlı saldırısına dair yargılamaya bakan Ankara 9, Ağır Ceza Mahkemesi'nce tutuklanarak, cezaevine gönderildi.