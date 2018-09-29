3. havalimanı inşaatında üç işçi daha tutuklandı: Servisin gelmemesini ıslıkla protesto ettiler

Kötü çalışma koşullarının protesto edildiği 3. havalimanı inşaatında üç işçinin daha tutuklandığı öğrenildi. İşçilerin tutuklanma gerekçesinin, servislerin geç gelmesini ıslıkla protesto etmeleri olduğu iddia edildi.

Birgün'de yer alan habere göre, 3. havalimanı inşaatında salı günü üç işçi daha tutuklandı.

İşçilerin tutuklanma gerekçesinin, şiddetli yağmur ve rüzgara karşın servislerin gelmemesini ıslıkla protesto etmeleri olduğu iddia edildi.

Böylece havalimanı inşaatında insanlık dışı çalışma koşullarını protesto ettikleri için tutuklanan işçi sayısı 27'ye yükseldi.

İnşaat işkolunda faaliyet gösteren üç sendika, tutuklu işçilerin serbest bırakılması ve işçilerin tüm taleplerinin karşılanması için emekten yana tüm kişi ve kurumlara dayanışma çağrısı yaptı.

Şantiyede şu an: Yine yağmurun altında bekleyen yüzlerce işçi, yine ıslıklar… #KöleDeğiliz pic.twitter.com/MP4YVQFc7P — İnşaat-İş Sendikası (@insaatsendika) September 26, 2018

​NE OLMUŞTU?

İnşaatta kötü çalışma koşullarının düzeltilmesi talebiyle 14 Eylül'de iş bırakarak eylem yapan binlerce işçiden 600'e yakını gözaltına alınmış, 24'ü tutuklanmıştı.

Öte yandan İGA yetkilileri, medyaya verdikleri demeçlerde, işçilerin taleplerinin haklılığını kabul etmiş ve sorunları gidermek için harekete geçeceklerini duyurmuştu.