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16:18 29 Eylül 2018
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    Cemil İpekçi

    Cemil İpekçi: Eşcinsellik konusunda ağzımızı açarsak Türkiye karışır

    © AA /
    Türkiye
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    Modacı Cemil İpekçi, geçmişte iki kez AK Parti'ye oy verdiğini ve Gezi olayları sırasında gönlünün kırıldığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki yıl daha görevine devam etmesi gerektiğini söyleyen İpekçi ayrıca, "Eşcinsellik konusunda ağzımızı açarsak Türkiye karışır" dedi.

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    © Fotoğraf: Instagram
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    Cemil İpekçi, Posta'dan Oya Çınar'a konuştu. "Allah inancım var ama din kavramını kabul etmiyorum. İmam tanımam, hoca tanımam" diyen İpekçi, "Beni sevenler dualarını okusunlar, yeter. Alsınlar beni, gizlice toprağa gömsünler. Üstüme de gül suyu döksünler. Mezar taşı bile istemem" ifadesini kullandı.

    İpekçi, Çınar'ın "Siz geçmişte AK Partiye oy verdiğinizi açıkladınız, tepki gösterenler oldu. Şimdi görüşleriniz ne yönde?" sorusunu şöyle yanıtladı:

    — Başta iki kez Ak Parti'ye oy vermiştim, alternatif yoktu çünkü. Sonra Gezi'de gönlüm kırıldı, kestim. Ama bugün bakınca Tayyip Bey'in en azından daha iki yıl bu ülkenin başında olması lazım diyorum. Çünkü geri kalan liderlere bakınca hiçbirinin bu ülkeyi ayağa kaldıramayacağını görüyorum. Daha beter yerin dibine götürebilirler. Yani kısacası şu anda oy vermiyorum ama başka bir lider de göremiyorum, keşke görebilsem. O yüzden yetmez ama evet.

    'BİR AĞZIMIZI AÇSAK TÜRKİYE KARIŞIR'

    "Türkiye'de eşcinseller bunu açık bir şekilde yaşasa da bu konuda sizin gibi açık bir şekilde konuşmuyor. Sizce neden?" sorusuna da İpekçi'nin yanıtı şu oldu:

    — Hayatım konuşmasalar bile onlar yine ortada. Görünürler. Bir de hiç görünmeyen, çok yüksek makamlarda, çok zengin olup evli ve dört çocuk yapmış olanları var. Allah vermeye, o konuda bir ağzımızı açsak zaten Türkiye karışır.

    'DIŞARIYA HAVA ATMAK İÇİN YANINA GİDİP 'AMAN DA BİR FOTOĞRAF ÇEKTİREYİM' DEMEDİM'

    Resepsiyonlara başta gittiğini kaydeden İpekçi, artık gitmediğini söyledi. "Ama gittiğimde de dışarıya karşı hava atmak için yanına gidip aman da bir fotoğraf çektireyim demedim" diye konuşan İpekçi, şöyle devam etti:

    — Nasıl ki bir türbeye dua okumaya gittiğimde yapmıyorsam orada da yapmam. Aynı şey benim gözümde. Bu günahtır bence. İki masa yanında oturuyordum. Hoş, Cumhurbaşkanımız da "Aman da Cemil'i çağırın iki muhabbet edelim" dememiştir, o ayrı.


     

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