Saadet Partili Karaduman: Deizmin yükselmesinin sorumlusu AK Parti

© Fotoğraf : DHA AK Partili Külünk: Bu milletin evlatlarını bekleyen tehlike deizm

Halk TV'de Çağlar Cilara'nın konuğu olan CHP kontenjanından TBMM'ye giren Saadet Partisi Konya Milletvekili Karaduman, en büyük vazifelerinin AK Parti'nin İslamı temsil etmediğini insanlara anlatmak olduğunu söyledi.

Karaduman, AK Parti'nin dine ihanet ettiğini ileri sürerek deizmin yaygınlaşmasını iktidara bağladı.

Karaduman şu ifadeleri kullandı:

— Şu anda siyasi iktidarın İslamı temsil etmediğini insanlara anlatabilmek bizim en büyük vazifemiz insanlar Müslümanların hırsızlık yapmasını yolsuzluk yapmasını ranta ihaleye bulaşmasını lüksün şatafatın içinde yaşamasını aslında o dinin menşei olarak algılıyor ve dinden uzaklaşma var. Bu aslında dine yapılabilecek en büyük ihanettir. Ülkede gençlerin deizme kaymasıyla alakalı süreçlerin yegane sebebi hükümetin İslamı yanlış bir şekilde temsil etmesidir. Türkiye'de ne hazindir İslami olarak çalışma yapan bütün kurumların iktidarın yanında bu kadar haksızlığa bu kadar yolsuzluğa rağmen yer alması son derece üzücü.