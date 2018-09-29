Sosyal medyadaki düğmesiz hırka fotoğrafı delil oldu

© AP Photo / Michael Weiss/Center for Whale Research Anne katil balina 17 gün boyunca taşıdığı ölmüş yavrusundan nihayet ayrıldı

İstanbul Bağcılar'da komşusunu öldüren kişiyi sosyal medyada paylaştığı düğmesiz hırka fotoğrafı ele verdi. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 21 Şubat'ta Bağcılar'da Moldova asıllı Türk vatandaşı T.A. adlı kadının öldürülmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Cinayetin işlendiği evde inceleme yapan polis, apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Polis olay sırasında binada bulunan kişileri araştırdı. Aynı apartmanda oturan A.G'yi takibe alan ekipler, şüphelinin sosyal medya hesabındaki kendisine ait paylaştığı fotoğrafları da inceledi. Bu arada, cinayetin işlendiği evde bir kıyafete ait siyah renkte fildişi şeklindeki düğme bulan ekipler, düğmenin kime ait olduğunu bulmak için araştırmalarını sürdürdü.

Yapılan araştırmada A.G'nin sosyal medyada paylaştığı kendisine ait fotoğraflarda hırkasının bir düğmesinin olmadığı tespit edildi. Ekipler, paylaşılan fotoğrafın cinayet gününden sonra çekildiğini belirledi. Bunun üzerine gözaltına alınan A.G.'nin cinayeti kendisinin işlediğini, evden 200 dolar, 200 lira ve birkaç kol saati çaldığını, bu paralarla kuzenine doğum günü hediyesi aldığını itiraf ettiği öğrenildi. A.G. polis merkezindeki ifadesinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.