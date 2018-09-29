Meteoroloji'den yeni tropik fırtına uyarısı: Sel, yıldırım, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı

Meteoroloji'nin resmi internet sitesinde yayınlanan tropik fırtına uyarısında"Yapılan son değerlendirmelere göre; Orta Akdeniz üzerinde oluşan tropik fırtınanın, 30.09.2018 Pazar günü ülkemizin batı kesimlerini etkilemesi bekleniyor" dendi.

Açıklama, şöyle devam etti:

— Bu sistemle birlikte Ege'nin batısında (İzmir, Muğla, Aydın ve Manisa), Marmara'nın batısında (Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne'nin güneyi ile batı kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da) yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2), Çanakkale ve Muğla ile İzmir ve Balıkesir'in batı kesimlerinde yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

— Tropik fırtınanın yön şiddet ve etkileyeceği alan konusundaki olası değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahmin ve uyarılarından takip edilmelidir.