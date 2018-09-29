‘Komünist Başkan’ Maçoğlu'ndan İstanbul yorumu: Teklif gelirse aday olurum

Kamuoyunda 'Komünist Başkan' olarak bilinen Fatih Mehmet Maçoğlu, Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçimlere dair açıklamalarda bulundu. Maçoğlu, “İstanbul Belediye Başkanlığı için sosyalist bir partiden teklif gelirse aday olurum. Ancak mevcut burjuva siyasetine hizmet eden partilerden aday olmam” dedi.

© Fotoğraf : DHA Komünist Başkan, sattığı nohutla öğrencilere burs verecek

Tunceli Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, İstanbul Perpa Ticaret Merkezi'nde takipçileriyle buluştu.

Kamuoyunda 'Komünist Başkan' olarak bilinen Maçoğlu, hayatını anlatan 'Ovacık'ta Yeşeren Umut Komünist Başkan' kitabını okurlar için imzaladı.

Maçoğlu, kitabın gelirleriyle öğrencilere burs sağlanacağını söyledi.

Sözcü'den Fatma Vurgun'a konuşan Maçoğlu, yerel seçimlere ilişkin olarak açıklamalarda da bulundu.

"Teklif gelirse İstanbul'dan Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için aday olur musunuz?" soruna Başkan Maçoğlu, "İstanbul Belediye Başkanlığı için sosyalist bir partiden teklif gelirse aday olurum.

Ancak mevcut burjuva siyasetine hizmet eden partilerden aday olmam" diye yanıt verdi.

'BİZİ DİĞER BELEDİYELERDEN AYIRAN FARK, BİZ SOSYALİSTİZ ONLAR KAPİTALİST'

Yerel yönetim anlayışını "Biz yaşadığımız her alana dair bir program yaparız. Sözü ve yetkiyi halka veririz" diye özetleyen Maçoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

— Ancak burjuva demokrasisinde üstten aşağı doğru bir anlayış benimseniyor ve böyle olunca da durum bir kişinin yönetimine kalıyor. Diğeri de kapitalizmi geliştiren, hizmet eden bir anlayış. Bu anlamda bizi diğer belediyelerden ayıran en önemli fark; bizim sosyalist onların kapitalist olması.