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    Köylerine elektrik, 2018 yılında bağlandı: Sevinçten sabaha kadar lambaları söndürmedim

    Köylerine elektrik, 2018 yılında bağlandı: Sevinçten sabaha kadar lambaları söndürmedim

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Erenköy'de 10 haneli Çakmak Mahallesi'ne ilk kez elektrik verildi.

    elektrik faturası
    © Fotoğraf : DHA
    13 yıl önce ölen adama 18 bin 125 liralık elektrik faturası geldi
    Yusufeli ilçesine 50 kilometre uzaklıktaki 150 haneli Erenköy'e, 30 yıl önce elektrik hattı çekildi. Ancak, köye uzak noktada bulunduğu ve az sayıda ev yer aldığı gerekçesiyle Çakmak Mahallesi'ne elektrik hattı getirilmedi. Vatandaşların yıllar süren elektrik talebi de karşılanmadı.

    10 haneli Mahalle sakinleri de elektrik olmayınca kendilerince çözümler üretti. Kimi evlerini gaz lambası ile kimi güneş enerjisi panellerinden elde ettikleri elektrikle kimi de jeneratörlerle aydınlattı. Vatandaşlar, bir süre önce köye gelen Artvin Valisi Ömer Doğanay'a sorunlarını iletti. Vali Doğanay, Çoruh Elektrik Dağıtım Şirketi (ÇEDAŞ) İl Müdürü Osman Aydın ile görüştü, Çakmak Mahallesi'ne elektrik verilmesi için proje hazırlanmasını istedi.

    6 ay süren çalışma sonucunda elektrik şebekesi hattı çekilen mahalleye ilk kez elektrik verildi.

    HORONLA KUTLADILAR

    Evlerini bugüne kadar gaz lambası ve güneş enerjisi panellerinden elde ettikleri enerji ile aydınlatan Zeki ve Sultan Akdeniz çifti, ilk kez elektriğe kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Çift, bu anı ellerine aldıkları güneş enerjisi paneli sistemi cihazı ile horon oynayarak kutladı.

    Anne ve babasının yaşadığı mutluluğu cep telefonuyla kayda alan Meral Akdeniz, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntüler sosyal medyada ilgi gördü, 'gözünüz aydın' yorumları yapıldı. Komşuları da aileyi ziyaret ederek 'hayırlı olsun' dileklerini iletti.

    'SEVİNÇTEN SABAHA KADAR LAMBALARI SÖNDÜRMEDİM'

    Sultan Akdeniz yıllardır elektriksiz, zor bir yaşam sürdüklerini belirterek şunları söyledi:

    — Dolabımız yok, sütlerim bozuluyordu. Çok zorluk yaşadık. Ama şimdi o kadar mutlu oldum ki devletimize de, milletimize de, Valimize de, yapana da, yaptırana da teşekkür ediyorum. Heyecanlandım ve bütün lambaları sabaha kadar yaktım. O kadar sevindim ki sabahlara kadar lambalarımızı söndürmedim. Çok mutluyuz. Devletimden Allah razı olsun. Elektrik gelmeden önce ellerim buz gibi suyla donuyordu soğuktan. Ama şimdi bulaşık makinesi aldık, onu açabilirim. Elektrik hayat demek. Bulaşıklarımı, çamaşırlarımı makinede yıkıyorum. Bütün komşularım ziyaretime geldi. Özellikle torunlarım televizyon olmadığı için gelmiyorlardı. Şimdi uçarak gelecekler.

     

     

    Etiketler:
    horon, elektrik, köy, ÇEDAŞ, Artvin, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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