AK Partili Külünk'ten Gülen'le fotoğraf çektiren vekillere çağrı: Özür dileyin

Metin Külünk, Pensilvanya'ya giderek Fethullah Gülen ile fotoğraf çektiren AKP'lilerin özür dilemesi gerektiğini söyledi.

Haberde Külünk'ün şu ifadelerine yer verildi:

— Operasyonları erteletebilmek, yargı ve güvenlik bürokrasisine baskı yapıyorlar. Açıkçası AKP'nin gücünü kullanarak bunları yaptılar ve yapmaya da devam ediyorlar. Bunları biliyoruz. Milletimiz umutsuz olmamalı. Bu ülkenin kanını akıtanlar başarılı olamazlar. İşte geçen gün orduda görevli 110 subay gözaltına alındı. Bu ne demektir, işbirlikçiler tasfiye edilmelidir.

— Pensilvanya'ya gidip fotoğraf çektirenler hiçbir şey olmamış gibi davranmamalı. Milletten özür dilemeliler. Öz eleştiri yapamayanlar maalesef 17-25 Aralık'tan sonra bile Gülen güzellemesi yaptılar bu milletin gözünün içine baka baka. Millete saygısızlık yapanları millet affetmiyor.

— Yargı bürokrasisinin üzerinden elinizi çekin diye açık açık konuştum. Bunları ben söylerken hepsi bilgiye dayalıydı. Gerçeğe, tespite dayalıydı. Ben sıradan bir adamım sade vatandaşım ama şunu biliyorum hangi kente giderseniz gidin sokak size doğruyu söyler. Benim durduğum yer sokağın yeridir.

— Hiçbir şey olmamış gibi davranmayın. Dolayısıyla bu mücadele devletin mücadelesidir. Bu devlet kimseye, hiçbir gruba kendini tek başına teslim etmez."