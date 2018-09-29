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18:08 29 Eylül 2018
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    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak

    CHP'li Öztrak'tan McKinsey yorumu: IMF'den beter, yeni bir kozmik oda vakası yaşamak üzereyiz

    © AA / Celal Güneş
    Türkiye
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    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Şimdi de Türk maliyesinde, Türk hazinesinde bir kozmik oda vakası yaşamak üzereyiz" iddiasını ileri sürdü.

    Muharrem İnce
    © Fotoğraf : CHP
    İnce'den McKinsey yorumu: 'Borç vereceğiz' diye dayılanmaktan IMF'den yardım dilemeye geçiş zor
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın gerçekleştirdiği Amerika ziyaretinin ardından yaptığı 'Mckinsey' şirketİ ile çalışacakları yönündeki açıklamaya CHP'den tepki geldi. Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Bu gerçekten Türk ekonomi yönetiminin vesayet altına alınmasıdır. Türk bürokratlarının da şevkini kırar. O nedenle bu projeden vazgeçilmesi lazımdır. Bu işleri denetleyecek bir sürü yerli firma var" dedi.

    TBMM 27. Dönem 1'inci Çalışma Değerlendirme Toplantısı için Bolu'da bulunan Öztrak düzenlediği basın açıklamasında Mckinsey şirketinin devletin mahrem noktalarına kadar inip bilgiler almak isteyeceğini ifade ederek şunları söyledi:

    — Ne yapacak Mckinsey şimdi? Hedeflere bakacak, sonuçlara bakacak. Sonuçları yeterli görmeyecek. Devlet hazinesinin en mahrem noktarına kadar inip bilgi almak isteyecek. Sonra bunları kendi bünyesinde tutup kimseyle paylaşmayacak. AKP iktidarında daha önce orduda bir kozmik oda sorunu yaşamıştık. Şimdi de Türk maliyesinde, Türk hazinesinde bir kozmik oda vakası yaşamak üzereyiz. Burada şu soruları mutlaka sormamız gerekiyor.

    — Bu şirkete bu danışmanlık görevi verilirken, bir ihale yapılmış mı? Yoksa bu da AKP'nin huy edindiği, usul haline getirdiği adrese teslim ihalelerden birisi midir? İhale yapıldıysa, ya da bir sözleşme neticesinde çalışılıyorsa, bu kuruluşa kaç lira para ödenecek. 2015'ten bugüne kadar danışmanlık hizmetlerine 70 milyar lira para ödenmiş. Bu senenin ilk 8 ayı da dahil ödenen para 70 milyar lirayı aşmış. Dolayısıyla bu kuruma ne kadar para ödeneceği konusunda mutlaka kamuoyunun bilgilendirilmesi gerekeceğini düşünüyorum.

    'MCKINSEY IMF'DEN BETERDİR'

    McKinsey
    © Fotoğraf : McKinsey
    'McKinsey, 'IMF'nin yol arkadaşı' denebilecek bir şirket'
    IMF'nin yönetiminde bir Türk temsilci bulunduğunu, ancak McKinsey'de böyle bir durum olmadığını belirten Öztrak, şunları kaydetti:

    — Açıkçası bu Mckinsey IMF'den de beterdir. Mckinsey'in yönetiminde Türkiye yok. IMF'nin yönetiminde Türkiye'den bir temsilcisi vardır. IMF bizim de ortağı olduğumuz bir kuruluş. Ama bu Mckinsey 'Ben beğenmedim bu işi. Bu rakamlarda sorun var' dediği andan itibaren ciddi sıkıntı çıkacaktır. 'Bu rakamları başka bir yerde kullanma' dediğimiz zaman ne kadar buna uyacaktır? Bu konularda çok dikkatli olmak gerekiyor. Bu Türk bürokrasisi açısından iyi bir durum değildir.

    — Türk bürokrasisinin yabancı bir kuruluşa denetlendirilmesi, Türk bürokrasisin yapacağı işleri bir yabancı kuruluşa yaptırması, her gün ağızlarından yerlilik ve millilik sözleri düşürmeyen bu yönetimin herhalde her kadar yerli ve milli olduğunu ortaya koymaktadır. Bu gerçekten Türk ekonomi yönetiminin vesayet altına alınmasıdır. Türk bürokratlarının da şevkini kırar. O nedenle bu projeden vazgeçilmesi lazımdır. Bu işleri denetleyecek bir sürü yerli firma var. Bir zamanlar derecelendirme kuruluşlarına demediğiniz kalmadı. ABD yönetiminin almış olduğu tedbirlerin Türk lirasının değer kaybetmesinde etkili olan ABD'nin yaptırımları derken, şimdi Türkiye'nin uygulayacağı programı götürüp bir ABD'li firmaya teslim ediyorsunuz. Buna açıkçası, bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu derler.

     

    Etiketler:
    TL, dolar, yönetim, ekonomi, Kozmik oda, IMF, CHP, McKinsey, Faik Öztrak, Türkiye
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