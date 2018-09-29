Köln polisinden Türkçe ve Kürtçe mesaj: İtişip kakışmayın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Köln'de yapacağı cami açılışı nedeniyle teyakkuza geçen Köln polisi, Twitter hesabından aralarında Kürtçe ve Türkçe'nin de olduğu farklı dillerde mesajlar yayınladı.

© Fotoğraf : Twitter Erdoğan ve Merkel kahvaltıda bir araya geldi

Artı Gerçek'te yer alan habere göre, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmesinin ardından bugün Köln'e geçen Erdoğan'ın katılacağı cami açılışı nedeniyle polis Köln'de yoğun güvenlik önlemleri aldı.

3 binden fazla polisin görev yaptığı cami civarında Erdoğan yanlılarının toplanmasından sonra Köln polisi sosyal medya üzerinden de uyarı ve açıklamalar yayınladı.

Farklı dillerde yayınlanan mesajlar arasında Türkçe ve Kürtçe'nin de olması dikkat çekti.

Twitter mesajlarında DİTİB ve Merkez Camii'nin bulunduğu Ehrenfeld semtinde toplanan Erdoğan yanlılarına da seslenen polis, mesajlarından birinde "Kapatılan bölümün ön kısmında bulunan insanlar için çok az alan bulunmakta. Sizin kendi güvenceniz için itişip kalkışmayın, mesafe bırakın" dedi.

Cami çevresindeki insanalar çağrı: Kapatılan bölümün ön kısmında bulunan insanlar için çok az alan bulunmakta.Sizin kendi güvenceniz içn: itişip kakışmayın, mesafe bırakın. #Polizei #Köln #koeln2909 — Polizei NRW K (@polizei_nrw_k) 29 Eylül 2018

Ji bo kesen/miroven ke dora mizgeftê re rawestene bangî:

Li pêşiya astengiyên mirov cihek hindik in. Ji bo ewlehiya xwe ya xwe: Jûhenna nekin, dûr bimînin. #Polizei #Köln #koeln2909 — Polizei NRW K (@polizei_nrw_k) September 29, 2018

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