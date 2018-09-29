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    MHP Genel Merkezi

    MHP'den adaylara seçim kitapçığı: Her gün 30 dakika yalnız bir odada hayal kurun

    © AA /
    Türkiye
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    MHP, yerel seçimlere hazırlık çerçevesinde adaylara yönelik el kitapçığı hazırladı, Üretken Belediyecilik Vizyon Belgesi'ni güncelledi.

    Devlet Bahçeli-Recep Tayyip Erdoğan
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    MHP kitapçık ve belge, Kızılcahamam'da yerel seçim stratejisini belirlemek için düzenlenen kampta milletvekilleri ve teşkilat yöneticilerine dağıtıldı.

    2019 yılının Mart ayında yapılması öngörülen yerel seçimlerde adaylara yönelik hazırlanan el kitapçığı, "mutlaka, ilk olarak, seçim iletişim süreci, açık hava salon toplantıları, yüz yüze görüşmeler ve ev ziyaretleri, seçim iletişim merkezi, etkin tanıtım, medya ile ilişkiler ve kendiniz için" bölümlerinden oluşuyor.

    SOSYAL MEDYA UYARISI

    Kitapçıkta, öncelikle adaylara kampanya bütünlüğüne riayet etmeleri, bölgeye ait geçmiş seçim sonuçlarını incelemeleri, toplumun her kesimine yönelik mesaj vermeleri, söylemlerde dezavantajlı kesimlere yönelmeleri, ekiplerine MHP rozeti taktırmaları, sosyal medyayı önemsemeleri, telefonu kendilerinin açmaları, herkesi ve her yeri ziyaret etmeleri, zaman planlamasına uymaları öneriliyor.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA /
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    Adayların saha çalışmalarında dikkat etmeleri gereken hususların da bulunduğu kitapçıkta, "Ne çok kötü bir araba ile fakirlik edebiyatı yapılmalı ne de pahalı bir araba ile hava atıyormuş görüntüsü verilmeli. Orta sınıf bir araç ile seyahat yapılmalıdır." ifadesine yer veriliyor.

    Adaylara, herkesle tokalaşmaları, ikramları tatmaları, tekdüze ses tonuyla konuşmamaları, ezan okunurken ara vermeleri, konuşmalarda genel başkandan alıntı yapmaları önerilerinin de yer aldığı kitapçıkta, "İktidarı eleştirirken hakaret etmeyin. Yerin, ölçüyü kaçırmayın." değerlendirmesi yapılıyor.

    Tutulamayacak vaatlerin verilmemesi gerektiğinin de vurgulandığı kitapçıkta, diğer bazı öneriler de şu şekilde sıralanıyor:

    'HANIMLARLA TOKALAŞIRKEN ONLARIN EL UZATMALARINI BEKLEYİN'

    Numan Kurtulmuş
    © REUTERS / Umit Bektas
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    - Gençlere ve çocuklara hediye verin.

    — İtirazları, eleştirileri dinleyin, soruları not edin, seçmenle asla tartışmaya girmeyin.

    — Herkesle mutlaka tokalaşın. Tokalaşırken gözlerinin içine bakmayı ve elini sıkıca tutmayı ihmal etmeyin. Hanımlarla tokalaşırken onların el uzatmalarını bekleyin. Uzatırlarsa mutlaka kibarca tokalaşın.

    'TIRAŞSIZ HALKIN ÖNÜNE ÇIKMAYIN'

    — Koyu renk takım elbise ve gömlek giymeyin, beyaz ya da açık renk gömlek giyin. Beyaz güvenin ve masumiyetin rengidir. Tıraşsız halkın önüne çıkmayın.

    — Pazar günleri kravat takmayın, seçmen sizi hep resmi görmesin.

    Mehmet Özhaseki
    © AA / Sercan Küçükşahin
    AK Parti ile MHP arasındaki ittifakın devamı için prensipte anlaşma sağlandı
    - Seçim süreci boyunca en az 5, 10 toplantıya eşinizle katılın.

    'TEKNOLOJİDEN YARARLANIN'

    — Profesyonellerle çalışın, klasik tanıtım yöntemlerinin etkisinde kalmayın, teknolojiden yararlanın. Farklılığınızı ortaya koyacak mesajlar hazırlayın.

    — Gazetelerin bölgesel eklerine önem verin, reklamdan çok haber olmaya çalışın.

    — Yörede yaşanan sorunları görsel malzeme haline getirin, yerel ve ulusal basınla iyi ilişkiler kurun, bizden onlardan ayrımı yapmayın.

    — Basını, basın mensuplarını ağır eleştirmekten kaçının sitemlerinizi yumuşak bir dilde ifade eden özellikle korkutma vs. söylemlerden kaçının.

    'HER GÜN 30 DAKİKA YALNIZ BİR ODADA HAYAL KURUN'

    AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner
    © AA / Raşit Aydoğan
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    Kitapçıkta, adaylara yönelik ise şu öneriler yer aldı: "Ne kadar işiniz olursa olsun uykuya zaman ayırın, kendinize dinlenme fırsatları yaratın. Uykusuzluk ve yorgunluk gerilimi ve agresifliği artırır. Gerektiğinde vitamin takviyesi alın. Her gün 30 dakika yalnız bir odada hayal kurun, çalışmalarınıza sonra devam edin. İkramlarda ada, yasemin gibi bitki çaylarını tercih edin. Sigara kullanıyorsanız kapalı alanlarda sigara içmeyin. Seçmene sigara bağımlısı olduğunuzu göstermeyin."

    Bu arada kitapçıkta öneriler resimlerle destekli bir şekilde anlatıldı.

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    Etiketler:
    2019 milletvekili genel seçimi ve yerel seçim, MHP, Türkiye
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