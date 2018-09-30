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    Avrupa Birliği ve Devlet eski Bakanı Egemen Bağış

    Bağış: Türkiye'nin yükselmesini hazmedemeyen çevreler yine bir hamle yaptılar

    DHA
    Türkiye
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    Diriliş ve Gençlik Federasyonu tarafından gerçekleştirilen bir programda konuşan Avrupa Birliği ve Devlet eski Bakanı Egemen Bağış, "Türkiye'nin bu yükselmesini hazmedemeyen çevreler yine bir hamle yaptılar" dedi.

    Egemen Bağış
    © AFP 2018 / ADEM ALTAN
    Egemen Bağış: Türkiye, alternatifsiz değil, AB ise Türkiye’nin olmazsa olmazı değil
    Diriliş ve Gençlik Federasyonu tarafından 'Birlikte güçlü Türkiye' adı altında bir program gerçekleştirildi. Florya'da düzenlenen programa Avrupa Birliği ve Devlet eski Bakanı Egemen Bağış, Ak Parti Diyarbakır eski Milletvekili Cuma İçten, Diriliş ve Gençlik Federasyonu Başkanı Berivan Algın ile federasyon üyeleri ve davetliler katıldı.

    'ÜLKEMİZE SAHİP ÇIKARSAK HEPİMİZ GÜÇLENİRİZ'

    Avrupa Birliği ve Devlet eski Bakanı Egemen Bağış programda bir konuşma yapara, "Yokuşta da, inişte de, düzde de bizim birlikte olmamız lazım. Biz bir ve beraber olursak, biz birbirimize sahip çıkarsak, ülkemize sahip çıkarsak hepimiz güçleniriz. Ama içimize fitne girerse, birbirimize düşersek, hepimiz zayıflarız"

    'GEZİ OLAYLARI SÜRECİNDE YAŞADIKLARIMIZI HANGİ ÜLKE YAŞAMIŞ OLSAYDI, HÜKÜMET ÇÖKERDİ'

    Egemen Bağış
    © AFP 2018 / ADEM ALTAN
    Egemen Bağış: İnce, numarayı AK Parti'den öğrendi
    Egemen Bağış, Türkiye üzerinde oynanan oyunlar olduğunu, bu oyunların devlet ve millet tarafından bozulduğunu belirterek şöyle konuştu:

    — Son yıllarda özellikle sayın Cumhurbaşkanımızın Davos'taki 'One minute' çıkışından sonra Türkiye üzerinde birilerinin oyun üzerine oyun, tuzak üzerine tuzak kurdukları hepinizin malumu. Gezi olayları sürecinde yaşadıklarımızı hangi ülke yaşamış olsaydı, hükümet çökerdi. Bu millet liderine sahip çıktı. 17-25 Aralık'ta yargısal kalkışma çabasına girdiler. Bu millet yine liderine sahip çıktı. Atması gereken adımları attı. Kobani'yle, çukur siyasetiyle bu milleti birbirine düşürmek istediler. Millet bu oyuna da gelmedi.

    Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu
    © AA / Resul Rehimov
    Davutoğlu: Genelkurmay, Rus uçağını düşüren pilotun FETÖ'cü olmadığını iletti
    'RUS UÇAĞINI FETÖ'CÜ HAİN PİYONLARINA VURDURDULAR'

    — Daha sonra Rus uçağını FETÖ'cü hain piyonlarına vurdurarak, Türkiye'yi Rusya'yla bir çatışma içine sokmak istediler. Cumhurbaşkanımızın dirayeti sayesinde bu süreci de atlattık. En büyük imtihan 15 Temmuz'du. 15 Temmuz'da bu milletin kendi evlatlarını, kendi içinden çıkmış hainlerle çarpıştırarak, bize bir gecede 251 şehit verdirerek, demokrasimizi, devletimizi, milletimizi korumayı bu millet o bilinçle sağladı.

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    Etiketler:
    Egemen Bağış, Türkiye
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