Şanlıurfa'daki komşu kavgası Suriyelilerin iş yerlerine saldırıya dönüştü: 45 gözaltı

© AA / Ahmet Ekinci Suriyelilerin yüzde 92'si ayrımcılığa uğradığını düşünüyor

Diken'de yer alan habere göre, Osmanlı mahallesinde Türk ve Suriyeli komşuların çocukları önceki akşam kavga etti. Kavgada Suriyeli tarafın tüfekle ateş açması sonucu Dağ ailesinden Mahmut ve Mesut adlı kardeşler öldü, üç kişi de yaralandı.

Olayın sosyal medyada yayılması sonrası toplanan kalabalık, Suriyelilere ait ev ve işyerlerini taşladı. Polisin müdahalesiyle gözaltına alınanlar oldu.

DÜKKANLARIN CAMLARINDA 'SURİYELİ DEĞİL, URFALIYIZ' YAZILARI

Polis, bugün Suriyeli nüfusun yoğun olduğu semtlerde ve ana caddelerde önlem aldı. Yaşananların ardından kent merkezinde çoğu Suriyeli, kendilerine ait iş yerlerini açmadı. Suriyelilere ait iş yerlerine yönelik zarar verilmesi üzerine bazı esnaflar işyerlerinin camına “Vallahi billahi Suriyeli değil Urfalıyız” yazısı astı.

İŞ YERLERİ TAŞLANDI

© AA / Arşiv Hatay'daki mezarlıklarda Suriyeliler için ayrı bölüm yapıldı

Haşimiye Meydanı ve Atatürk Mahallesi başta olmak üzere birçok bölgede bugün akşam saatlerine doğru toplanan yüzlerce kişi ‘Suriyeli istemiyoruz’ sloganları attı. Kalabalık Suriyelilere ait işyerlerinin camlarını kırarak tahrip etti. Polislerin müdahale ettiği kalabalıktaki bazı kişiler gözaltına alınırken birçok işyerinde hasar oluştu.

Gerginliğin devam ettiği kente çevre illerden de takviye polisler gönderildi.

TOPLAM 45 GÖZALTI

İl emniyet müdürlüğü güvenlik şubesi ekipleri, ölümlü kavga sonrası sosyal medyada provokasyon yaptıkları iddiasıyla 15 kişiyi evlerine eş zamanlı baskın yaparak gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü. DHA’nın haberine göre eylemler sırasında çevreye saldıran 30 kişi de gözaltına alındı.

Öte yandan çeşitli suçlara karıştığı saptanan 639 Suriyeli ise Göç İdaresi tarafından sınır dışı edildi.

VALİLİKTEN 'SAĞDUYU TOPLANTISI'

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Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kentte önceki gün 2 kişinin öldüğü ve 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayı bahane ederek toplumsal barışı ve asayişi bozmak isteyenlere fırsat verilmemesi gerektiğini söyledi. Valilik tarafından iki gün önceki silahlı kavganın ardından kentteki otelde protokol üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla 'sağduyu toplantısı' düzenlendi.

Vali Abdullah Erin, yaptığı konuşmada, kavganın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 8 şüphelinin gözaltına alındığını anımsattı.

'SIKINTILAR TOPLUMU GALEYANA GETİRMEYE ÇALIŞAN KİŞİLERCE GERÇEKLEŞTİRİLİYOR'

Yaşanan olayın Şanlıurfa'daki herkesin içini yaktığını belirten Erin, şöyle devam etti: "Bu olayı bahane ederek Şanlıurfa başta olmak üzere Suriyeli mülteci kardeşlerimizin yaşadığı yerlerde kamu düzenini bozmaya yönelik fırsat bekleyenlere meydanı bırakmamak gerektiğinin altını çiziyorum. Dolayısıyla Şanlıurfa'da son iki gün içinde yaşanan problem ve sıkıntıların, aile ile uzaktan yakından ilgisi olmayan bazı provokatörlerce, toplumu galeyana getirmeye çalışan art niyetlilerce, gece yarılarında sokaklarda dolaşmak suretiyle önüne geleni yakmaya ve yıkmaya niyetlenmiş kişilerce gerçekleştirildiğini söylemek lazım."

Erin, yaşanan olayın tasvip edilecek yanının olmadığını vurgulayarak, devletin bütün olanaklarıyla mağdur ailenin yanında olduklarını ifade etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi de kentin yöneticileri ve sivil toplum kuruluşları olarak toplumsal barışı sürdürmek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

© Fotoğraf : DHA Şanlıurfa'da 2 yaşındaki Suriyeli kız toprağa gömülü bulundu

Herkesi provokatörlere karşı dikkatli olmaya çağıran Çiftçi, "Şehrin huzur ve sükuneti bizim için çok çok önemlidir. Şanlıurfa 'peygamberler şehri', derinliği ve inanç merkezi olan bir yerdir. Hepimiz kardeşçe, bir arada yaşıyoruz. Bu topraklar binlerce yıldır herkese kardeşçe yaşamaya imkan veren bir şehirdir. Dolayısıyla bu kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi ve selametimizi bozmaya yönelik hiçbir harekete fırsat vermememiz lazım." diye konuştu.

Toplantı basına kapalı devam etti.

Kentte 27 Eylül'de 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada Mahmut ve Mesut Dağ yaşamını yitirmiş, Müslüm ve Murat Dağ yaralanmıştı.