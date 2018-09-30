CHP’li Sarıbal: 'Dev timsah', Bursa’yı yutuyor

CHP'li Orhan Sarıbal stadyum önünde yaptığı açıklamada, "Timsah figürüyle yeni bir stadyum inşaa ettiler ve devam ediyor. Yaklaşık 500 milyon TL harcadıkları biliniyor ve inşaat devam ediyor. 200 milyon TL daha harcayacaklar ve inşaatı bitirmeye çalışacaklar" ifadelerini kullandı.
Dev Timsah Bursa’yı yutuyor…— Orhan SARIBAL (@orhansaribalchp) 29 Eylül 2018
700 Milyon TL ile Türkiye’nin en pahalı ve bitmeyen ilk stadyumu…https://t.co/ecR4E2ingn pic.twitter.com/ZQxGveLBaR
SARIBAL DİĞER İNŞAATLARDAN ÖRNEKLER VERDİ
Sarıbal diğer stadyumlardan örnekler verdiği açıklamasına, "Antalya stadyumu 33 bin kapasiteli 103 milyon TL. Eskişehir stadyumu 140 milyon harcadılar 33 bin kapasiteli Sivas stadyumu 106 milyon harcadılar 25 bin kapasiteli…" şeklinde devam etti ve kriz döneminde Bursa'da yapılan bu harcamayı eleştirdi.
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