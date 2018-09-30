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13:08 30 Eylül 2018
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    CHP raporu: Trakya'nın yüzde 90'ı kanser riski altında

    © AA /
    Türkiye
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    CHP Kırıklareli Çevre Komisyonu, Trakya bölgesindeki kanser vakalarını araştırarak bir rapor hazırladı. 2017-2018 yılları arasındaki verilerin yer aldığı 'Kırklareli Kanser Raporu'na göre Trakyalıların yüzde 90'ı kanser riski altında.

    Kırklareli CHP İl Genel Meclisi Üyesi Gürcan Kırım ve CHP Kırklareli Çevre Komisyonu, Kırklareli'nde 2011-2018 yılları arasında görülen kanser vakalarına ilişkin rapor hazırladı. Rapor, geçtiğimiz hafta Trakya'ya giderek ‘Trakya'da tarımın sorunları ve çözüm önerileri programına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da sunuldu.

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    © AA / Hüseyin Tolu
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    Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre raporda, Trakya'da kanserin nedenleri, köylülerin artık üretim yapamaz hale geldiği, Ergene havzasındaki kirlilik ve daha birçok sorunu ele alıyor. Trakya için en büyük sorun haline gelen kanser vakalarının yaşanmaması için de çözüm önerileri sıralanırken Sağlık Bakanlığı'nın kanserojen kimyasallarla ilgili yaptığı çalışmaların neden açıklanmadığı da soruldu.

    Raporda ilk olarak Trakyalıların yüzde 90'ının kanser adayı olduğu vurgulandı. Ayrıca Trakya bölgesinin kalbi Ergene Nehri için de birçok araştırmaya yer verildi. Raporda Trakya'daki birkaç araştırmanın sonuçları şöyle belirtildi:

    — Havzanın tek sulama nehri 4. sınıf su niteliğindedir (Hiçbir amaç için kullanılamayan su)

    — Gıda ve topraktaki ağır metaller toksit düzeydedir.

    — İçme sularında istenilen değerlerin üzerinde ağır metal.

    — İlimizde 365 günün 176'sında hava kirliliği değerleri, Dünya Sağlık Örgütü'nün sınır değerlerini aştı.

    — 2017 TÜİK raporlarına göre Kırklareli iyi ve kötü huylu tümör ölümlerinde, iller sıralamasında 1. sırada yer almaktadır.

    — Dolaşım sistemi, Sindirim sistemi hastalıkları Türkiye ortalamasının üzerinde. Hastalıklar ve özürlü oranımız yüzde 33 ile Türkiye ortalamasının üzerinde.

    — Trakya insanı nerede yaşarsa yaşasın yüzde 90'ı kanser adayı.

    Rapor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teslim edilirken, "Sayın Genel Başkanım sizden beklentimiz milyonlarca insanı ve çocuklarımızın geleceğini ilgilendiren bu önemli konunun takipçisi olunmasını, meselenin kamuoyunun dikkatinden kaçırılmamasını sağlanması" ifadeleri yer aldı.

    'SAĞLIK BAKANLIĞI ÇALIŞMA SONUÇLARINI AÇIKLAMIYOR'

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    © AA /
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    Sağlık Bakanlığı 2011-2015 yılları arasında Kocaeli ile Ergene Havzası'nda yer alan üç ilde ve Antalya'da kanserojen kimyasalların toprağa, yeraltı ve yerüstü sularına, çeşitli gıdalara ve havaya ne ölçüde karıştığını, insan sağlığı açısından bir risk olup olmadığını belirlemeye yönelik bir çalışma yapmıştı.

    Bakanlığın çalışmasına ilişkin veriler aradan 3 yıl geçmesine rağmen açıklanmadı. Raporda bu hususa da değinilerek şöyle devam edildi: "Elde edilen sonuçlar halktan gizlenmekte. Çalışma sonuçlarından elde edilen bulgulara dayalı olarak bir ara rapor yazılmak suretiyle ilgili kamu kurumları uyarılmamış. Çalışma biteli 3 yıl olmasına rağmen bakanlık yetkilileri çalışma sonuçlarını elde etmek için yapılan girişimlere olumsuz yanıt vermekte ve çalışmadan elde edilen sonuçları da açıklamamakta."

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    Etiketler:
    kanser, Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı, CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, Kırklareli, Trakya
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