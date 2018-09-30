Kılıçdaroğlu'ndan vekillere 'sokağa çıkın' talimatı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletvekillerine Türkiye'de yaşanan ekonomik krizi anlatmaları için sokağa çıkma talimatı verdiği belirtildi. Kılıçdaroğlu, ayrıca işadamlarının kriz dolayısıyla intihar ettiğini öne sürerek, "Bunun üzerini dış güçler makyajı ile kapatamazlar. Bunu anlatın" dedi.
CHP'nin Abant Tabiat Parkı'nda yaptığı TBMM Grubu 27. Dönem 1. Çalışma Değerlendirme toplantısı sona erdi. Toplantının sonunda CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, milletvekillerinin görüş ve eleştirilerini dinleyerek yanıt verdi.
Hürriyet'in aktardığı habere göre, basına kapalı yapılan toplantıda, milletvekilleri daha çok yerel yönetim seçimlerine ilişkin görüş ve önerilerde bulundu. Kılıçdaroğlu ise toplantının sonunda yaptığı değerlendirmede Maliyet ve Dönüşüm Ofisi için ABD'li şirket McKinsey ile çalışma kararını değerlendirdi.
Kılıçdaroğlu'nun "Bundan daha büyük bir felaket yoktur. Bu yeni bir Düyun-u Umumiye'dir. IMF'den bile daha ağır ve kötü bir şeydir. Bu kamudaki ekonomi yönetiminin ortadan kaldırılmasıdır. Bizim kamu görevlilerimiz birçok kez krizlerle, olumsuz şartlarla mücadele etti ve yine yapabilirlerdi. Ama bütün ekonomi yönetimimiz bir yabancı şirketin kucağına bırakıldı" dedi.
Kılıçdaroğlu, Türkiye'de büyük bir siyasi kriz ve ekonomik kriz yaşandığını dile getirerek şu tespitleri yaptı: "Ekonomik kriz, toplumun üreten kesimlerini etkilemeye başladı. Bu krizden çıkışın olduğunu, çözüm önerilerimizi mutlaka halka anlatmak lazım. Halkın umudunu kırmamak lazım. Topluma çözüm önerileriyle gitmemiz gerekir. Öyle büyük felaket ile karşı karşıyayız ki, insanlar kendisini yakıyor, işadamları intihar ediyor, konkordato kuyrukları var. Bunun üzerini dış güçler makyajı ile kapatamazlar. Bunu anlatın."
Milletvekillerine sokağa çıkarak vatandaşa ekonomik kriz ve çözüm önerilerini anlatması için talimatı veren Kılıçdaroğlu, "Kahvelere gidin, ev ev gezin, esnafı ziyaret edin, vatandaşı dinleyin ve ekonomik krizi, bizim çözüm önerilerimizi anlatın" dedi.
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