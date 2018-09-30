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13:07 30 Eylül 2018
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    Meral Akşener

    Akşener'e göre kesin kazanacakları iki il: Mersin ve Manisa

    © REUTERS / Murad Sezer
    Türkiye
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    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Manisa ve Mersin belediye başkanlıklarını yerel seçimde yüzde yüz kazanacaklarını söylerken, "Ankara'nın bir metropol büyük ilçesini de kesin alırız" iddiasında.

    Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya bugünkü köşe yazısında, İYİ Parti lideri Akşener'le yaptığı sohbeti yazdı.

    Meral Akşener
    © REUTERS / Kemal Aslan
    Akşener'den yerel seçim açıklaması: Herhangi bir ittifak, görüşme yok
    Sarıkaya, CHP ile İYİ Parti'nin yerel seçimlerde ittifak yapıp yapmayacağına ilişkin sorunu Akşener'in ‘Hayır' diye kestirip atmadığını ama ‘Evet' de demediğini söyledi.

    Akşener konuyla ilgili, "Yerel seçimlerin kendi özelliği vardır, her siyasi parti tabanı çatıdaki dayatmaya karşı çıkar. Zaten yerel seçimin yasal bir zemini yok. Ama taban tavanları zorlar. Bunu bir ittifak olarak görmüyorum. İşbirliği dediğimiz noktayı ‘Evet' veya ‘Hayır' anlamında taban zorlar. İşbirliğini taban belirler. Ona da karşı koymamız zor olur…" diye konuştu.

    CHP ile konuyu ele almadıklarını de belirten Akşener ‘bugün için tek başına girecekmiş gibi çalıştıklarını' da söylemiş.

    Diken'in aktardığına göre Sarıkaya, Akşener'in yerel seçim tahminlerini ise yazısında şöyle aktardı: "Kazanacaklarına kesin gözüyle baktığı il olup olmadığını, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana gibi büyük kentlerde nasıl bir yol haritası izleyeceklerini de sordum.

    'ANKARA'NIN BİR METROPOL BÜYÜK İLÇESİNİ KESİN ALIRIZ'

    Meral Akşener
    © AA /
    Selvi: İYİ Parti'de ibre, seçimlere tek başına girme yönünde, tek istisna 'kutsal ittifak' olabilir
    ‘Manisa, Mersin ile Ankara'nın bir metropol büyük ilçesini kesin alırız' yanıtıyla karşılaştım.

    Kendi cümlesinden alıntılayıp sordum: 'Siz, ‘işbirliği' dediğiniz için öyle sorayım, CHP ile olası bir iş birliğini aday ismi mi, yoksa taban davranışı mı belirler?'

    Akşener aynı netlikte yanıt verdi: "İkisi de olabilir. Görebildiğim şey şu; İstanbul, Ankara İzmir, bir ölçüde Eskişehir, Manisa, Aydın, Antalya, Adana, Mersin çok önemli. Bu şehirlerin tamamı referandumda 'Hayır' oyu verdi. Bunları alabilme imkanımız var… Ama Manisa ve Mersin'i yüzde 100 biz alacağız.

    'BRUNSON'A KARŞI MİT MENSUPLARI…'

    Akşener, ABD'li papaz Andrew Brunson'un serbest bırakılacağını da ileri sürüp bir öneride bulundu:

    "Devletim bu kişiye casus diyorsa casustur. Madem casus olduğuna kanaat getirilmiş, o zaman devletlerarası takas devreye girer. Ellerinde bazı MİT mensuplarımız var. En azından bu çocuklar takas ile geri getirilsin."

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    Etiketler:
    ittifak, yerel seçimler, CHP, MİT, İYİ Parti, Andrew Brunson, Meral Akşener, Adana, İzmir, İstanbul, Ankara, Mersin, Manisa
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