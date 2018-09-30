Milletvekillerini siber saldırılardan 'SOME' koruyacak

Siyasetçileri siber saldırılara karşı korumak için kurulan 'SOME', yeni yasama dönemi başlamadan önce milletvekillerini uyardı. Vekillere gönderilen mesajda, "Siber Olaylara Müdahale Ekibi olarak güncel siber tehditler tarafımızca takip edilmekte ve siz değerli kullanıcılarımız için belirli dönemlerde bilgilendirmeler yapmaktayız" denildi.

Meclis'te 15 Temmuz darbe girişimi sonrası güvenlik önlemleri artırıldı. Giriş çıkışların daha kontrollü hale getirildiği Meclis'te artık 'drone savunma sistemi' dahi var. Siber saldırı gibi yeni güvenlik sorunlarıyla mücadele etmek için de Meclis'te Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) kuruldu.

© AA / Murat Kaynak Meclis personeline siber uyarı: Oltaya gelmeyin

Gazete Duvar'ın haberine göre, siyasetçileri siber saldırılara karşı korumak için kurulan 'SOME' yeni yasama dönemi başlamadan önce milletvekillerini uyardı.

Tüm vekillere gönderilen mesajda "Siber Olaylara Müdahale Ekibi olarak güncel siber tehditler tarafımızca takip edilmekte ve siz değerli kullanıcılarımız için belirli dönemlerde bilgilendirmeler yapmaktayız" denildi.

Gelen mesajda vekiller çeşitli örneklerle güncel e-posta saldırıları için uyarıldı. "Tanımadığınız adreslerden gelen ekleri kesinlikle açmayın" uyarısı yapılan milletvekillerinden ayrıca sahte kurumsal e-posta örnekleri verilerek 'oltalama sayfaları' için de dikkatli olmaları istendi. TBMM Bilgi İşlem Başkanlığı kapsamında milletvekillerine hizmet veren SOME, uyarılara karşın saldırı yaşayan milletvekillerine yardımcı olacak.