Darbeci Dişli'den duruşma salonunda görevli albaya tehdit: Sen bu yaptıklarını unutma

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Dişli'nin, sanıkların bulunduğu bölümün arkasında avukatıyla dizüstü bilgisayardan savunmasına ilişkin görüntüleri izledikten sonra savunmasıyla alakalı olmayan fotoğrafları da incelediği belirlendi.
Bu durumu tespit eden duruşma salonunun güvenliğinden sorumlu Ankara İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Tarık Hekimoğlu, sanık ve avukatını uyardı.
'GÖRÜNTÜLER SAVUNMAYA İLİŞKİN DEĞİLDİR'
Bunun üzerine tutanak altına alınan olaya ilişkin Sincan Cezaevi yönetimi, tutuklu sanık Mehmet Dişli hakkında disiplin soruşturması başlattı.
İfadesi alınan sanık Dişli, duruşma salonunda avukatıyla görüşmek için mahkeme başkanından izin aldığını, savunmasına ilişkin görüntüleri incelerken videolar arası geçiş yapmak üzere görüntü ekranını kapattığı sırada ekran koruyucu fotoğrafının göründüğünü iddia etti.
'İNCİNDİM'
Soruşturma sonucunda sanık Dişli'nin görevli Jandarma Albay Tarık Hekimoğlu'na yönelik yüksek ses tonuyla astların ve salondaki diğer tutukluların duyacağı şekilde küçük düşürücü, onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek şekildeki eylemi işlediği belirlendi.
5 GÜN HÜCRE CEZASI
Sanık Mehmet Dişli, cezaya karşı Ankara Batı İnfaz Hakimliğine itirazda bulundu.
İtirazın reddedilmesi durumunda sanığın hücre cezası onaylanacak.
'YURTTA SULH KONSEYİ' ÜYELERİ ARASINDA
Mehmet Dişli'nin Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs' ve 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs' suçlarından yargılanmasına devam ediliyor.
Savcı, 2 bin 558 sivil vatandaş ile 177 güvenlik personelinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle aynı sanıkların 55 bin 880'er yıl hapisle cezalandırılmalarını da talep etti.
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