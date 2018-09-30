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18:07 30 Eylül 2018
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    Mehmet Dişli

    Darbeci Dişli'den duruşma salonunda görevli albaya tehdit: Sen bu yaptıklarını unutma

    © AA / Abdülhamid Hoşbaş
    Türkiye
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    15 Temmuz darbe girişiminin planlayıcısı 'Yurtta Sulh Konseyi' üyesi olduğu belirtilen, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli'nin kardeşi eski tümgeneral Mehmet Dişli'nin, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Genelkurmay çatı davasında duruşma salonunun güvenliğinden sorumlu albayı tehdit ettiği ortaya çıktı.

    Mehmet Dişli
    © AA / Merve Semiha Çetin
    Mehmet Dişli: Görevim Hulusi Akar'ın hayatta kalmasını sağlamaktı
    27 Temmuz'da Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Genelkurmay çatı davasında tutuklu sanıklardan Mehmet Dişli, duruşma sürerken savunmasına ilişkin avukatıyla görüşmek için mahkeme başkanından izin aldı.

    AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Dişli'nin, sanıkların bulunduğu bölümün arkasında avukatıyla dizüstü bilgisayardan savunmasına ilişkin görüntüleri izledikten sonra savunmasıyla alakalı olmayan fotoğrafları da incelediği belirlendi.

    Bu durumu tespit eden duruşma salonunun güvenliğinden sorumlu Ankara İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Tarık Hekimoğlu, sanık ve avukatını uyardı.

    'GÖRÜNTÜLER SAVUNMAYA İLİŞKİN DEĞİLDİR'

    Mehmet Dişli
    © AA / Murat Kula
    Mehmet Dişli: Genelkurmay Başkanı ile bu menfur olayın başından sonuna kadar beraberdik
    Albay Hekimoğlu'nun, sanığın avukatına "Gösterdiğiniz görüntüler savunmaya ilişkin değildir. Lütfen bilgisayarınızı kapatınız" uyarısında bulunması üzerine sanık Dişli, salondakilerin duyabileceği şekilde Hekimoğlu'na yönelik, "Ne yapayım, elimle mi kapatayım? Sen bu yaptıklarını unutma Tarık Albay'ım göreceksin" şeklinde tehdit içeren sözler sarf etti.

    Bunun üzerine tutanak altına alınan olaya ilişkin Sincan Cezaevi yönetimi, tutuklu sanık Mehmet Dişli hakkında disiplin soruşturması başlattı.

    İfadesi alınan sanık Dişli, duruşma salonunda avukatıyla görüşmek için mahkeme başkanından izin aldığını, savunmasına ilişkin görüntüleri incelerken videolar arası geçiş yapmak üzere görüntü ekranını kapattığı sırada ekran koruyucu fotoğrafının göründüğünü iddia etti.

    'İNCİNDİM'

    Mehmet Dişli
    © AA / Murat Kula
    Mehmet Dişli: O gün Genelkurmay Başkanı'na sekreterlik yaptım
    Fotoğrafı gören Albay Hekimoğlu'nun sert bir üslupla kendisini uyardığını öne süren sanık Dişli, "Bunun üzerine ben de asker şahıs olmam nedeniyle incindiğimi, hayal kırıklığına uğradığımı belirtmek için kendisine yaptığı bu muameleyi asla unutmayacağımı söyledim" beyanında bulundu.

    Soruşturma sonucunda sanık Dişli'nin görevli Jandarma Albay Tarık Hekimoğlu'na yönelik yüksek ses tonuyla astların ve salondaki diğer tutukluların duyacağı şekilde küçük düşürücü, onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek şekildeki eylemi işlediği belirlendi.

    5 GÜN HÜCRE CEZASI

    Hulusi Akar
    © REUTERS / Stringer
    Akar'ı Çankaya'ya götüren pilot: Mehmet Dişli'ye izin verip helikoptere aldı
    Buna göre Dişli, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un ilgili maddesi gereği 'kurum görevlilerine hakaret veya tehditte bulunmak' eyleminden 5 gün hücre cezasına çarptırıldı.

    Sanık Mehmet Dişli, cezaya karşı Ankara Batı İnfaz Hakimliğine itirazda bulundu.

    İtirazın reddedilmesi durumunda sanığın hücre cezası onaylanacak.

    'YURTTA SULH KONSEYİ' ÜYELERİ ARASINDA

    Mehmet Dişli'nin Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs' ve 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs' suçlarından yargılanmasına devam ediliyor.

    15 Temmuz darbe girişimi sonrası tutuklanan Tümgeneral Mehmet Dişli'nin, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın ardından Çankaya Köşkü'ne girdiği anlara ilişkin görüntüler yayınlandı.
    © Fotoğraf : Twitter
    15 Temmuz'un kritik ismi Mehmet Dişli ifade verdi
    9 Mayıs'taki duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Dişli'nin de arasında bulunduğu 'yurtta sulh konseyi' üyelerinin 15 Temmuz'da yurt genelinde şehit edilen güvenlik güçleriyle vatandaşların ölümünden sorumlu tutulmalarını ve 252'şer kez ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmalarını istedi.

    Savcı, 2 bin 558 sivil vatandaş ile 177 güvenlik personelinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle aynı sanıkların 55 bin 880'er yıl hapisle cezalandırılmalarını da talep etti.

    Etiketler:
    ifade, tehdit, yargılama, duruşma, FETÖ, Şaban Dişli, Mehmet Dişli
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