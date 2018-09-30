Erdoğan: Endonezya’nın yaralarının sarılması için her türlü yardıma hazırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'da meydana gelen deprem sonrası oluşan tsunamide hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayınladı.

Endonezya'da meydana gelen deprem ve tsunami felaketinde hayatlarını kaybedenlere başsağlığı dileyen Erdoğan, "Kardeş Endonezya halkının başı sağolsun" dedi.

Erdoğan'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Türkiye, Endonezya'nın yaralarının sarılması için her türlü yardımı sağlamaya hazırdır" ifadeleri kullanıldı.

Endonezya’da meydana gelen deprem ve tsunami felaketinde hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Kardeş Endonezya halkının başı sağolsun.



Türkiye, Endonezya’nın yaralarının sarılması için her türlü yardımı sağlamaya hazırdır. — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) September 30, 2018

​832 ÖLÜ

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide ölü sayısının 832'ye yükseldiği açıklanmıştı.