Erdoğan: Endonezya’nın yaralarının sarılması için her türlü yardıma hazırız

Endonezya'da meydana gelen deprem ve tsunami felaketinde hayatlarını kaybedenlere başsağlığı dileyen Erdoğan, "Kardeş Endonezya halkının başı sağolsun" dedi.
Erdoğan'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Türkiye, Endonezya'nın yaralarının sarılması için her türlü yardımı sağlamaya hazırdır" ifadeleri kullanıldı.
Endonezya’da meydana gelen deprem ve tsunami felaketinde hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Kardeş Endonezya halkının başı sağolsun.— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) September 30, 2018
Türkiye, Endonezya’nın yaralarının sarılması için her türlü yardımı sağlamaya hazırdır.
832 ÖLÜ
Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide ölü sayısının 832'ye yükseldiği açıklanmıştı.
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