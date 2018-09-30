Tepki için başlayan film festivali 2 yaşında: Neyimiz var kaybedecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali'nde geçen sene "ulusal film yarışma kategorisi"nin kaldırıldığının duyurulmasının ardından festivalin "uluslararası film yarışması" olarak tek dalda devam edeceği açıklanmıştı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "Bütçemizin önemli bir kısmını ulusal kategori alıyordu. Uluslararası kategoride ulusal filmlerimiz de olacak. Festivali dünyanın en saygın festivalleri arasına sokmak istiyoruz" demişti.
YARIŞMA SLOGANI: NEYİMİZ VAR KAYBEDECEK
Deutsche Welle Türkçe'den Burcu Karakaş'ın haberine göre İstanbul'daki Beyoğlu Sineması'nda 30 Eylül'de başlayan ve 4 Ekim'e kadar sürecek olan yarışmanın bu yılki jürisinde yazar Murathan Mungan, yönetmen Duygu Sağıroğlu, oyuncular Fatma Girik, Onur Saylak ve Hazar Ergüçlü ile sanatçı Gülsün Karamustafa'nın yanı sıra sinema yazarı Uğur Vardan yer alıyor.
"Neyimiz var kaybedecek" sloganıyla yola çıkan "Ulusal Yarışma"nın organizasyonunda yer alan sinemacılardan yönetmen Kaan Müjdeci, meslek birliklerine danışılmadan festivallere ilişkin karar almanın mümkün olmadığını festival düzenleyicilerinin görmesi gerektiği kanaatinde. "Eğer ileriye yönelik geliştirme planı varsa da bugün var yarın yok olan bir politikacı kendine göre yapamaz. 55 yıllık bir yapı söz konusu olduğunda oranın sahibi artık bir kişi ya da belediye başkanı olamaz" dedi.
SANSÜR VE BOYKOT İLE GÜNDEME GELDİ
'NEDEN BELEDİYE BAŞKANI BU KADAR AKTİF OLUR'
Yarışma organizasyonunda yer alan sinemacıların gönüllü olarak çalıştığını dile getiren Müjdeci, "Kocaman bir sektörden bahsediyoruz. Fikirler ayrı olsa da birleştiğimiz nokta, Türkiye sineması" diyor. Film çekmek için motivasyonun önemli olduğunu söyleyen ve festivallerin de bu motivasyonun değerli bir parçası olduğunu ifade eden Müjdeci, "Neden bir belediye başkanı bir festivalde bu kadar aktif olur? Mesela, Cannes Film Festivali'nde belediye başkanı bu kadar aktif midir" diye soruyor. "Ulusal Yarışma" olarak misyonlarının kaldırılan kategorinin festivale geri dönmesiyle sonlanacağını söyleyen Müjdeci, sinema festivallerinin tamamının bağımsız olmasından yana:
"Bir festivali yeni kategoriler açarak geliştirebilir veya orijinal olabilirsiniz. Kendi köklerinizden bağımsız orijinal olamazsın. Film de böyledir, festival de."
Müjdeci, Antalya Film Festivali'nin uluslararası alanda faaliyet gösterme iddiasıyla ilgili olarak ise şöyle düşünüyor:
"Bir ev düşünün. Dışını çok güzel boyuyorsunuz. ‘Ne güzel evim var' diyor, dışarıya davet gönderiyorsunuz ama misafire sunabileceğiniz orijinal bir şey yok. Türk sineması adına insanları davet ediyorsun ama Türk sineması yok."
'SİNEMA TARİHİNE PARLAK CÜMLELERLE GEÇECEK'
"Antalya'da 'resmi' yetkililerinin sinemanın tarihsel birikimini yok etmeye yönelik tutumlarına karşı sinemanın 'sivil' insanlarının bu hafızayı diri tutma ve devamlılığı sağlamaya dair çabaları hiç kuşku yok ki ülkenin sinema tarihine parlak cümlelerle geçecek."
'KATEGORİNİN KALDIRILMASI ÇELİŞKİ ÖRNEĞİ'
Bu sene yarışma jürisinde bulunan sinema yazarı Uğur Vardan, Antalya Film Festivali'nde yer alan kategorinin kaldırılması ile 53 yıllık bir geleneğin yok edildiğine işaret ediyor. Festivalin bu kararı aldıktan sonra gerekçe sunmakta zorlandığını belirterek, "Bağlı bulundukları siyasal kimliğin her konudaki ‘yerli ve milli' refleksinin iş sinemaya gelince halının altına süpürülmesi, çelişkinin en bariz ifadesi" diyor. Vardan, "ulusal yarışma" kategorisinin yeniden festivale dâhil edileceğini düşündüğünü de sözlerine ekliyor.
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