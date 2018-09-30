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18:06 30 Eylül 2018
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    İstanbul, sel, iş makinesi

    İstanbul'da selde mahsur kalanlar iş makinesiyle kurtarıldı

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    İstanbul Beykoz'da şiddetli yağış nedeniyle su baskınları meydana geldi, Elmalı deresi taştı. Sel nedeniyle mahsur kalanlar iş makineleriyle kurtarıldı. Bir evin çatısına düşen yıldırım nedeniyle de yangın çıktı.

    İstanbul'un Beykoz ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Dereler taşarken çok sayıda sera sular altında kaldı. Dere kenarında bulunan bir evde 3 kişi mahsur kaldı. Evde oturanlar dereden gelen ağaç parçaları evin etrafını kapladığı için evden çıkamadı. Bölgeye itfaiye ve akut ekipleri sevk edildi.

    Kalp hastası olduğu öğrenilen Selahattin Aktaş, eşi Hayriye Aktaş, kızları Ufkun Aktaş kepçe yardımıyla çıkartıldı. Aktaş ailesi ambulansla hastaneye kaldırıdı.

    Beykoz'da şiddetli yağış sırasında bir binanın üzerine yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı
    © AA / Adem Koç
    Beykoz'da şiddetli yağış sırasında bir binanın üzerine yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı

    Aynı mahallede bir evin çatısında yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. İtfaiyenin söndürdüğü yangın nedeniyle binada hasar meydana geldi.

    Beykoz Çengeldere Mahallesi'nde ise dere yakınında bulunan evler sular altında kaldı. Sağanak yağış sırasında uykuda olan Demirel ailesinin evini su bastı. Evden tavanı delerek çatıya çıkan Demirel, eşi ve 2 yaşındaki çocuğunu son anda kurtardı. Yaklaşık yarım saat süren yağış sonrası evde maddi hasar meydana geldi.

    KAYNARCA'DA DERE TAŞTI

    Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde de etkili olan sağanak nedeniyle ilçe merkezi girişindeki Seyran Deresi taştı. Sanayi sitesindeki iş yerleri ile çevredeki evlerde su baskınları meydana geldi, yol üzerinde bulunan çok sayıda araç da sürüklendi.

    Beykoz'da şiddetli yağış nedeniyle Mahmut Şevket Paşa deresi taştı.
    © AA / Adem Koç
    Beykoz'da şiddetli yağış nedeniyle Mahmut Şevket Paşa deresi taştı.

    Kaynarca ilçe merkezine yaklaşık 1 saat boyunca ulaşım sağlanamadı.

    EDİRNE İÇİN UYARI

    Türkiye'nin batı kıyılarını etkilemesi beklenilen, Orta Akdeniz'de oluşan tropik fırtınanın akşam saatlerinden itibaren Edirne ve ilçelerinde şiddetli yağış bırakması bekleniyor.

    Edirne'de nehirler taştı
    © AA / Selahattin Kaçuru
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    Edirne Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 12 derece olduğu Edirne'de, hafif sağanak başladı.

    Orta Akdeniz'de oluşan tropik fırtınanın etkisiyle, akşam saatlerinden itibaren Edirne merkezde sağanağın yerini aşırı yağışa bırakması beklenirken, Enez, İpsala, Keşan, Meriç ve Uzunköprü ilçelerinde ise fırtınayla birlikte şiddetli yağış bekleniyor.

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    Etiketler:
    sel, yağmur, Sakarya, Kaynarca, Beykoz, Edirne, İstanbul
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