Türkiye'den Selanik Başkonsolosluğundaki saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bu sabah saat 02.30 civarında Selanik Başkonsolosluğunu koruyan polislere 6 adet molotofkokteyliyle saldırıda bulunulmasını kınıyoruz" ifadesi kullanıldı.

Başkonsoloslukta hasar ya da herhangi bir yaralanmanın meydana gelmediği belirtilen açıklamada, "Bu menfur olay vesilesiyle Yunan makamlarının Yunanistan'daki misyonlarımızın personelinin ve binalarının emniyetinin sağlanması için gerekli tedbirleri almalarını beklediğimizi bir kere daha hatırlatıyoruz" ifadesine yer verildi.