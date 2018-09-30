Beşiktaş Belediyesi'nde işçiler iş bırakıyor

© AA / Hikmet Faruk Başer Beşiktaş Belediyesi'ne mali operasyon

Beşiktaş Belediyesi'nde Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın 'FETÖ üyeliği', 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' iddialarıyla birlikte görevden alınmasından sonra işçilerin yaşadığı mağduriyet giderek artmış durumda. Maaşlarını alamayan işçilerin iş durdurma eylemi yaparak haklarını almak istedikleri öğrenildi.

GazeteTamam'dan Emre Orman'ın haberine göre, geçtiğimiz hafta DİSK Genel İş Sendikası ile belediye yönetimi arasında gerçekleşen görüşme neticesinde maaşların ödeneceği sözü verilmişti. Ödeme sözü yerine getirilmeyince sendika iş durdurma kararı aldı. Pazartesi günü işçiler çalıştıkları iş yerlerine giderek işi durduracaklar. Eğer iş durdurma eylemi ile maaşların ödenmesi sağlanmazsa işçiler Salı günü 08:00 da belediye önünde toplanacaklar.

'EYLEM YAPARSANIZ İŞTEN ATARIZ'

© Fotoğraf : DHA Yurtdışı yasağı konulan Hazinedar: Bir değil bin Murat feda olsun devletime

Yolsuzluk yaptığı öne sürülen Hazinedar'ın belediyenin kasasını boşalttığı da söyleniyor. Belediye yönetimi de bunu öne sürerek maaşların ödenemediğini söylüyor. Öte yandan müdürler ve şefler tarafından eylem yapmamaları yönünde işçilerin tehdit ettiği de öğrenildi. Yapılacak bir eylemin partiye zarar vereceğini öne süren yöneticiler, işçileri işten atmakla tehdit etti.

BEŞİKTAŞ, EN YÜKSEK GELİRE SAHİP BELEDİYELER ARASINDA

2014 yılındaki yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Beşiktaş Belediye Başkan Adayı olan Murat Hazinedar, %77 gibi yüksek bir oyla belediye başkanı seçilmişti. İstanbul'un en yüksek gelire sahip belediyeleri arasında önemli bir yere sahip olan Beşiktaş Belediyesi'nde daha önceki belediye başkanı 8 milyon lira borç bırakarak gitmişti. Hazinedar'ın gidişiyle birlikte belediyenin şu an bilinen borcunun ise 400 milyon liranın üzerinde olduğu söyleniliyor.

Murat Hazinedar yüzünden mağdur olduklarını ve bu nedenle maaşlarını alamadıklarını belirten işçiler DİSK Genel İş önderliğinde Pazartesi günü işi durduracaklar. Eğer maaşlar yine ödenmezse işçiler Salı günü sabah 08:00 den itibaren belediye önünde toplanacaklar.