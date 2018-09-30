Erdoğan: Almanya ile yakın geçmişte yaşadığımız sancılı dönemi artık geride bırakıyoruz

'MERKEL İLE FİKİR BİRLİĞİNE VARDIK'
Almanya ile ilişkilerin yeniden canlandığı bir dönemden geçerken, Berlin'e yapılan devlet ziyaretiyle birçok alanda diyaloğu yoğunlaştırma fırsatı bulduklarını belirten Erdoğan, "Ziyaretimizde bir süredir çalışmayan iş birliği mekanizmalarını tekrar harekete geçirme konusunda Sayın Şansölye (Angela) Merkel ile fikir birliğine vardık. Almanya ile yakın geçmişte yaşadığımız sancılı dönemi artık geride bırakıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Almanya'ya gerçekleştirdiğimiz devlet ziyaretinin, her açıdan kadim Türk-Alman dostluğunu daha da perçinleyeceğine inanıyorum. pic.twitter.com/yEPW2jFv36— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) September 30, 2018
Erdoğan, Türkiye olarak 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ ve uzantılarıyla mücadele için anayasal bir mekanizma olan olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının 24 Haziran seçimleriyle kaldırıldığını hatırlatarak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilerek ülkenin yeniden reform ve ilerleme yoluna sokulduğunu kaydetti.
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'ÜLKEMİZİN GELECEĞİNE GÜVENMEYE DEVAM ETMELERİNİ İSTİYORUZ'
Erdoğan, şunları kaydetti: "Ziyaretimizde ele aldığımız bir diğer konu olan Suriye'deki savaşın sona ermesi hususunda Almanya ile aynı bakış açısına sahip olduğumuzu gördük. Almanya'nın Suriye meselesinin bilhassa insani boyutuna gösterdiği hassasiyet Türkiye için memnuniyet vericidir."
Alman müteşebbislerin 2003'ten bu yana Türkiye'ye 9 milyar doların üzerinde doğrudan yatırım yapmasının, ikili ticaret hacminde son 7 ayda yüzde 13'ün üzerinde artış yaşanmasının da ticari ilişkilerin potansiyelini gözler önüne serdiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Alman dostlarımızdan Türkiye'ye, Türk ekonomisine, ülkemizin geleceğine güvenmeye devam etmelerini istiyoruz." ifadelerine yer verdi.
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