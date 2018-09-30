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02:12 01 Ekim 2018
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    Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

    Erdoğan: Almanya ile yakın geçmişte yaşadığımız sancılı dönemi artık geride bırakıyoruz

    © AA /
    Türkiye
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    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ziyaretimizde bir süredir çalışmayan iş birliği mekanizmalarını tekrar harekete geçirme konusunda Sayın Şansölye (Angela) Merkel ile fikir birliğine vardık. Almanya ile yakın geçmişte yaşadığımız sancılı dönemi artık geride bırakıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Yasin Bülbül
    Erdoğan'dan Merkel'e: Sana yazıklar olsun
    Erdoğan, Twitter hesabından, Almanya'ya gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin paylaşımda bulundu. "Almanya'ya gerçekleştirdiğimiz devlet ziyaretinin, her açıdan kadim Türk-Alman dostluğunu daha da perçinleyeceğine inanıyorum" ifadesini kullanan Başkan Erdoğan, ziyaretini, "Almanya ile sancılı dönem artık geride kalıyor", "Türkiye reformlara devam edecek", "Suriye'de Almanya ile aynı bakış açısına sahibiz" ve "Almanya ile ekonomik ve ticari ilişkilerimiz güçlenerek devam edecek" başlıkları altında değerlendirdi.

    'MERKEL İLE FİKİR BİRLİĞİNE VARDIK'

    Almanya ile ilişkilerin yeniden canlandığı bir dönemden geçerken, Berlin'e yapılan devlet ziyaretiyle birçok alanda diyaloğu yoğunlaştırma fırsatı bulduklarını belirten Erdoğan, "Ziyaretimizde bir süredir çalışmayan iş birliği mekanizmalarını tekrar harekete geçirme konusunda Sayın Şansölye (Angela) Merkel ile fikir birliğine vardık. Almanya ile yakın geçmişte yaşadığımız sancılı dönemi artık geride bırakıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

    ​Erdoğan, Türkiye olarak 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ ve uzantılarıyla mücadele için anayasal bir mekanizma olan olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının 24 Haziran seçimleriyle kaldırıldığını hatırlatarak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilerek ülkenin yeniden reform ve ilerleme yoluna sokulduğunu kaydetti.

    'AB ÜYELİK SÜRECİ KAPRİSLERE MARUZ BIRAKILMAMALI'

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Yasin Bülbül
    Erdoğan'dan Merkel'e: Nazi uygulaması yapıyorsun
    İlerletmekte kararlı olunan Avrupa Birliği (AB) üyelik süreci kapsamında reformların devam edeceğini, vize serbestisi konusunda kalan 6 kriterin en kısa sürede yerine getirileceğini bildiren Erdoğan, "Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik süreci belli çevrelerin kaprislerine ve siyasi engellemelerine maruz bırakılmamalıdır. Almanya'nın bu konuda Türkiye'ye vereceği desteği önemsiyoruz." ifadesini kullandı.

    'ÜLKEMİZİN GELECEĞİNE GÜVENMEYE DEVAM ETMELERİNİ İSTİYORUZ'

    Erdoğan, şunları kaydetti: "Ziyaretimizde ele aldığımız bir diğer konu olan Suriye'deki savaşın sona ermesi hususunda Almanya ile aynı bakış açısına sahip olduğumuzu gördük. Almanya'nın Suriye meselesinin bilhassa insani boyutuna gösterdiği hassasiyet Türkiye için memnuniyet vericidir."

    Almanya Devlet Başkanı Frank Walter Steinmeier
    © REUTERS / Axel Schmidt
    Almanya Cumhurbaşkanı: Erdoğan'ın ziyareti normalleşme anlamına gelmiyor
    Almanya ile ekonomi ve ticaret alanındaki ilişkilerin ne kadar güçlü olduğunun iki ülke arasındaki dış ticaret rakamlarından da anlaşıldığına dikkati çeken Erdoğan, Türkiye'nin bu ilişkileri daha da güçlü kılmak istediğini belirtti.

    Alman müteşebbislerin 2003'ten bu yana Türkiye'ye 9 milyar doların üzerinde doğrudan yatırım yapmasının, ikili ticaret hacminde son 7 ayda yüzde 13'ün üzerinde artış yaşanmasının da ticari ilişkilerin potansiyelini gözler önüne serdiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Alman dostlarımızdan Türkiye'ye, Türk ekonomisine, ülkemizin geleceğine güvenmeye devam etmelerini istiyoruz." ifadelerine yer verdi.

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    Etiketler:
    Türkiye'nin AB üyeliği müzakereleri, Türkiye-AB İlişkileri, Almanya- Türkiye ilişkileri, Angela Merkel, Recep Tayyip Erdoğan, Almanya, Türkiye
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