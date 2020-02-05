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Türkiye
23:08 31.10.2018
Trump'tan Kaşıkçı açıklaması: Suudilerin beni aldattığını düşünmüyorum
ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından Suudi Arabistan hakkındaki hissiyatını, "Onlar (Suudiler) bana ihanet etmediler ama belki kendilerine ihanet ettiler. Bu işin nasıl sonuçlanacağını göreceğiz" sözleriyle tanımladı.
22:11 31.10.2018
Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ‘külliye’ tartışması
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Meclis Başkanvekili Mustafa Şentop’un TBMM yerine 'külliye' demesine CHP’li milletvekilleri tepki gösterdi.
22:03 31.10.2018
Oyuncu Efecan Şenolsun hakkında soruşturma başlatıldı
Oyuncu Elit İşcan’ın, ‘taciz şikayeti’ üzerine ‘Yaşamayanlar’ adlı internet dizisinde rol arkadaşı Efecan Şenolsun hakkında soruşturma başlatıldı. İşcan, alkollü olduğu iddia edilen Şenolsun’un kendisine sözlü ve fiziksel tacizde bulunduğunu sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile kamuoyuna duyurmuştu.
20:12 31.10.2018
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Son 10 ayda CİMER'e 2 milyon 784 bin 220 başvuru ulaştı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "1 Ocak-18 Ekim tarihleri arasında CİMER'e toplamda 2 milyon 784 bin 220 başvuru ulaştı" dedi.
20:02 31.10.2018
Suudi Başsavcı Türkiye'den ayrıldı: Kuruyemiş ve lokum kolileri dikkat çekti
Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması için Türkiye'ye gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Muceb, Atatürk Havalimanı'ndan özel uçakla ülkesine döndü.
19:31 31.10.2018
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Devletimizi özel sektörün yanında görmekten mutluyuz
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan vergi indirimlerini değerlendirdiği açıklamasında, "Bu yaklaşımdan ötürü çok teşekkür ediyoruz. Devletimizi özel sektörün yanında görmekten çok mutluyuz" dedi.
19:19 31.10.2018
AK Parti Sözcüsü Çelik: Yunanistan'ın karasularını kademeli olarak artırma çabasına, en sert şekilde cevap verilecektir
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada, "Yunanistan'ın karasularını kademeli artıracağı iddiası çok tehlikeli bir yaklaşımdır, kendilerine yüce Meclis'in 1995'te aldığı karardaki ikazı hatırlatıyorum" dedi.
18:55 31.10.2018
CHP Parti Sözcüsü Öztrak: Albayrak'ın açıklamaları gerçek ötesi popülist söylem dalında Nobel almaya aday
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, yerel seçimlere ilişkin, "CHP olarak, adaylarla ilgili değerlendirmelerimiz devam ediyor. En doğruyu bulma yönünde her türlü yöntemi kullanacağız. En doğru adayla, sandıkta mutabakatı sağlayacak bir adayla en çok oyu alacağız" dedi.
18:12 31.10.2018
YÖK'ten yeni düzenleme: Mesleki hüviyetleriyle temayüz etmiş kişiler için merkezi sınav ve yabancı dil aranmayacak
Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) belirlenecek öğretim elemanı temininde güçlük çekilen özellikli alanlarda yapılacak atamalarda, mesleki hüviyetleriyle temayüz etmiş kişiler için merkezi sınav ve yabancı dil şartı aranmayacak.
17:57 31.10.2018
Milli Savunma Bakanlığı: Şanlıurfa'da hudut karakoluna taciz ateşine karşılık verildi, 10 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Şanlıurfa'da hudut karakoluna taciz ateşine karşılık verildi, 10 terörist öldürüldü' denildi.
17:25 31.10.2018
Esenyurt Belediye Başkanı Alatepe: Önümüzdeki yıl sonuna kadar 20 bin Suriyeli evine gönderilecek
Yaklaşık 8 yıldır on binlerce Suriyeliye ev sahipliği yapan Esenyurt Belediyesi, yaklaşık 100 Suriyeliyi daha Cerablus ve Afrin'e yolcu etti. Sputnik'e konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, şimdiye kadar 3500 kişinin gönderildiğini, önümüzdeki senenin sonuna kadar ise 20 bin Suriyelinin daha gönderileceğini açıkladı.
17:22 31.10.2018
Rusya-Türkiye: 500 yıllık işbirliği Moskova'da
Moskova'da bulunan Rusya Sosyal Bilimler Üniversitesi'ndeki (RGGU) Rusya-Türkiye Araştırma Merkezi, Moskova Yunus Emre Enstitüsü ve Türkiye Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı'nın ortak katkılarıyla Moskova'ya 500 yıllık Türk-Rus ilişkilerini kapsayan Osmanlı belgeleri getirilip özel sergi düzenlendi.
17:17 31.10.2018
Oktar'ın 'kedicik'lerinden Kumaşçı: Tek suçum sevmek
Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Adnan Oktar'ın 'kedicik'lerinden Tülay Kumaşçı, Odatv'ye gönderdiği mektupta cezaevi koşullarını ve yaşadığı sıkıntıları anlattı. "Aslında herkes ortada hiçbir suçun olmadığının farkında" diyen Kumaşçı, tek suçunun sevmek olduğunu söyledi.
16:59 31.10.2018
İstanbul Başsavcılığı: Kaşıkçı konsolosluğa girer girmez boğularak öldürüldü, cesedi parçalanarak yok edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın önceden yapılan planlama doğrultusunda başkonsolosluğa girer girmez boğularak öldürüldüğünü açıkladı. Açıklamada, "Kaşıkçı'nın cesedi öldürülmesinin ardından parçalanarak yok edilmiştir" denildi.
16:07 31.10.2018
İstanbul Erkek Lisesi Müdür Yardımcısı hakkında suç duyurusu
Ankara Barosu, İstanbul Erkek Lisesi'nde (İEL) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında, İzmir Marşı'nı okudukları için, bazı öğrencileri tokatladığı iddia edilen Müdür Yardımcısı Metin Kuş hakkında suç duyurusunda bulundu.
15:50 31.10.2018
Ankara'da bedelli askerlik kuyruğu 1 kilometreyi buldu: 12 ay yapmamak için mecbur bekleyeceğiz
Ankara'da bedelli askerlikten yararlanmak isteyen yüzlerce kişi, sabahın erken saatlerinde geldikleri Ankara Asker Alma Bölge Başkanlığı'nda (ASAL) önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
15:39 31.10.2018
Erdoğan'dan milli hava savunma sistemi açıklaması: Adını 'Siper' koyduk
Türkiye'nin savunma, havacılık ve uzay teknolojilerinin her alanında söz sahibi olma yolunda hızla ilerlediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milli uzun menzilli bölgesel hava savunma sistemi için çalışmalar başlatıldı, adını 'Siper' koyduk" dedi.
15:05 31.10.2018
Rusya: Türkiye, İdlib anlaşmasının uygulanması için büyük çaba gösteriyor
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ankara henüz İdlib anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getiremese de, Türk hükümetinin anlaşmanın uygulanması için büyük çaba gösterdiğini ifade etti.
14:52 31.10.2018
Kaşıkçı soruşturması için İstanbul'a gelen Suudi Başsavcı, ülkesine dönüyor
Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında İstanbul'a gelen Suudi Başsavcı Suud Muceb'in incelemelerini tamamladığı ve ülkesine dönmek üzere Atatürk Havalimanı'na gittiği bildirildi.
14:42 31.10.2018
Makam araçlarına yerli zorunluluğu
Taşıt Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, bazı makamlar dışında yabancı menşeli binek veya station-wagon cinsi taşıt edinilemeyecek.
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