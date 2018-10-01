Emekli olduktan bir gün sonra yardım için gittiği iş yerinde hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde çalıştığı kum ve çakıl ocağından dün emekli olan Rahmi Kocabacak, yardım için gittiği iş yerinde molozların altında kalarak hayatını kaybetti.

© Fotoğraf : DHA Beşiktaş Belediyesi'nde işçiler iş bırakıyor

Olay akşam saatlerinde, Devrek Çaydeğirmeni Beldesinde bulunan bir kum ve çakıl ocağında meydana geldi. İş makinesi operatörü Rahmi Kocabacak çalıştığı kum ve çakıl ocağı şirketinden dün emekliye ayrıldı.

Kocabacak, bugün yardım için iş yerine gitti. İş makinesinden inen Kocabacak, bu sırada çöken moloz yığınının altında kaldı. Çalışanlar tarafından kurtarılan Kocabacak için sağlık ekiplerine haber verildi. Kocabacak, ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti. Kocabacakın cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Cumhuriyet Savcılığının olayla ilgili soruşturması sürüyor.