Selvi: Görünen o ki yerel seçim ittifakı İstanbul'la sınırlı tutulacak, Erdoğan, Bahçeli'ye bir jest yapabilir

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerle ilgili olarak kulis yazdı. "Görünen o ki yerel seçim ittifakı İstanbul’la sınırlı tutulacak. Her parti kendi adaylarını çıkaracak" diyen Selvi, sözlerine "Ancak Erdoğan’ın, Bahçeli’nin memleketi olan Osmaniye’de kendisine bir jest yapması beklenebilir" diye devam etti.

© AA / Abdulhamit Topal Bahçeli: İttifak başka, af teklifi başka

Abdulkadir Selvi, "Erdoğan Amerikalı yatırımcılara hangi güvenceyi verdi?" başlığıyla yayımlanan yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ilerleyen günlerde 'cumhur ittifakı' konusunda tereddütleri gideren bir temas kuracaklarını söyledi.

Söz konusu temasın, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım'ın daveti ile bir kahve içmek şeklinde gerçekleşebileceğini ifade eden Selvi, "MHP lideri Bahçeli’nin dün ‘cumhur ittifakı’ konusunda verdiği mesajlar üzerine iki liderin kısa bir süre içinde bir araya gelmesi bekleniyor" diye yazdı.

Selvi, şöyle devam etti:

— Erdoğan ile Bahçeli ‘cumhur ittifakı’ konusundaki tereddütleri gideren bir görüşme yapacaklar. Ancak görünen o ki yerel seçim ittifakı İstanbul’la sınırlı tutulacak. Her parti kendi adaylarını çıkaracak. Ancak Erdoğan’ın, Bahçeli’nin memleketi olan Osmaniye’de kendisine bir jest yapması beklenebilir.