Ahmet Hakan: Alevinin verdiği vergiyle ekmek yemiyor musun a be gerzek

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan "Alevilerin yaptığı yemek yenmez" diyen öğretmene tepki gösterdi. "Sen yeme ulan ayı" diyen Hakan, "Alevinin verdiği vergiyle ekmek yemiyor musun a be gerzek" ifadesini kullandı.

Ahmet Hakan, "Alevilerin yaptığı yemek yenmez diyenlere söylenecek sözler" başlığıyla yayımlanan yazısında "Bu memleketin okullarından birinde öğretmenlik yapan bir soytarı 'Alevilerin yaptığı yemek yenmez' denmiş" hatırlatmasında bulundu.

"Bu tür soytarılara sadece şöyle şeyler söyleyip konuyu kapatmak lazım: Sen yeme ulan ayı. Git de zıkkımın kökünü ye" görüşünü dile getiren Hakan, şöyle devam etti:

— Yuh! Oha! Çüş! Sana ancak Yezit elinden yemek yakışır. İnşallah Alevilerin elinden bir lokma ekmek yemeye muhtaç kalırsın. Senin elinden bırak yemeği, su bile içilmez. Alevinin elinden yemek yemek için önce insan olman lazım. Alevinin verdiği vergiyle ekmek yemiyor musun a be gerzek.