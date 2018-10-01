Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye 'Kemal Derviş' tepkisi: Pes yani

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel başkan yardımcısı Faik Öztrak için "Açıklamayı yapan şahsiyet Kemal Derviş ile ilişkisini kamuoyuyla da paylaşırsa iyi olur" diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "O dönem kendisi başbakan yardımcısı değil miydi? Faik Bey miydi? Pes yani" dedi.

© AA / Abdulhamit Topal Bahçeli: İttifak başka, af teklifi başka

Kemal Kılıçdaroğlu, Hürriyet'ten Rifat Başaran'a konuştu.

Döviz kurlarında yaşanan hareketliliğe ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, Bahçeli'ye yönelik olarak "Bütün bu zamlar, Türk lirasının değer kaybetmesi Türkiye'nin kötü yönetildiğini gösterir. Bu kötü yönetime destek veren de bütün bu sorunların, açmazların ortağıdır" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Bahçeli'nin McKinsey şirketine ilişkin açıklamaları ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'la ilgili "Açıklamayı yapan şahsiyet Kemal Derviş ile ilişkisini kamuoyuyla da paylaşırsa iyi olur" eleştirisine de yanıt verdi.

"O ifadeyi yadırgadığımı söyleyebilirim. Bir siyasetçi beceriksizliğini bürokrata yıkamaz. Bu onun acizliğini gösterir" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

— O dönem kendisi başbakan yardımcısı değil miydi? Faik Bey miydi başbakan yardımcısı? Pes yani.

'YESİNLER SİZİN YERLİLİĞİNİZİ, MİLLİYETÇİLİĞİNİZİ'

"Türkiye'de kuruluş mu yok? Kendinizi gidip başka bir şirkete denetletiyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik hesaplarını, istatistiklerinin denetimini yapacaksa TBMM yapar, o denetimi yapacak kurumun adı da Sayıştay'dır" diye konuşan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

— Sayıştay'ı göz ardı edeceksiniz Sayıştay'dan bazı bilgileri gizleyeceksiniz, Sayıştay raporlarını saklayacaksınız. Amerikalılara bütün kapıları, haremi ismetinizi açacaksınız, kozmik odayı açacaksınız. Sonra da diyeceksiniz ki yerliyiz ve milliyetçiyiz. Yesinler sizin yerliliğinizi, milliyetçiliğinizi. Yok öyle bir şey. Doğrusunu isterseniz ben aksi bir tavır beklerdim. ‘Türkiye'de bu işi yapacak milli kurumlarımız var. Dolayısıyla yabancı bir ülkenin şirketinin Türkiye'nin ekonomik hesaplarını denetlemesini doğru bulmuyoruz' demesini bekliyordum."