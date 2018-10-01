2 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçan Suriyeli sürücü: Taş sandım

Adana'da 2 yaşındaki Elanur Tarhan'a çarpıp kaçan sürücü Suriyeli Amır Harba "Mahallede sandalye satıyordum. Bir şeyin üzerinden geçtim, ama ben kasis veya taş sandım. Küçük kıza çarptığımı bilsem dururdum" dedi.

Yüreğir İlçesi Çamlıbel Mahallesi'nde Suriyeli Amır Harba yönetimindeki kamyonet, sokakta oynayan Elanur Tarhan'a çarptı.

Yanındaki Abdulmelik El Cevher ile birlikte plastik sandalye satan Amır Harba, kullandığı araçla olay yerinden uzaklaştı.

Elanur Tarhan ölürken, aile sinir krizleri geçirdi.

240 KİLOMETRE İZLEDİLER

Soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, olayın meydana geldiği mahalledeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Olay saatinde sokaktan geçen 100'den fazla aracı inceleyen ekipler, Elenur'a çarpan kamyoneti tespit etti.

Polis, kamyoneti yine güvenlik kameralarında adım adım takip etti. 75'ten fazla kamera görüntüsünü izleyen ekipler, kamyonetin il dışına çıktığını ve Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gittiğini belirledi.

Ekipler, Reyhanlı'ya giderek şüphelileri yakaladı.

'TAŞ SANDIM, BİLSEM DURURDUM'

Adana'ya getirilen şoför Amır Harba sorgusunda, "Mahallede sandalye satıyordum. Bir şeyin üzerinden geçtim, ama ben kasis veya taş sandım. Küçük kıza çarptığımı bilsem kesinlikle dururdum" dedi.

İşlemlerinin ardından Amır Harba ve Abdulmelik El Cevher mahkemeye sevk edildi.