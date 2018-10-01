Doludan hasar gören araçlar için Brezilya'dan kaportacı getirildi

Kastamonu'da 18 gün önce etkili olan doludan yaklaşık 10 bin aracın hasar gördüğü tahmin edilirken, araçların boyasız tamiri için kente Brezilya'dan kaporta ustaları getirildi.

© AA / Özgür Alantor Kastamonu'da dolu nedeniyle 370 araç ve 90 evde hasar görüldü

Kastamonu'da etkili olan dolu yağışı sebebiyle Brezilya'dan kaporta ustaları getirildi.

Brezilya'dan göçük tamiri için Kastamonu'ya gelen Douglas Sabastiao Nunes Dasilva, ‘Brezilya'dan dünyaya yayılıyor. Işık ve çubuklar yardımıyla arabaları eski haline getiriyoruz. Kastamonu dolusu çok ağır olduğu için onarım süresi 4 ya da 6 gün sürebiliyor' dedi.

İstanbul'dan gelen kaporta ustası Erkan Küçükkurt ise, "Brezilya'da bunun üniversitelerde de dersi var. Profesyonel şekilde orada öğreniyorlar ve eğitimden sonra da dünyanın çeşitli yerlerine dolu yağdıkça çalışmaya çıkıyorlar. İstanbul'da yaklaşık 4 bin araç tamir ettik. Kastamonu'da bizim serviste 10 kişilik Brezilyalı ekibimiz var" ifadelerini kullandı.