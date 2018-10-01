Netflix Türkiye’den sansür açıklaması

© AA / Aytaç Ünal Netflix'in ilk Türk dizisi ertelendi: Sahneleri beğenmediler

Netflix Türkiye, Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından Over the Garden Wall (Bahçe Duvarının Ötesinde) isimli animasyonundaki sigaranın sansürlendiği yönündeki iddiayla ilgili olarak açıklama yaptı.

Söz konusu iddianın yalanlandığı açıklamada, "Netflix Türkiye, iddiaların aksine ilgili yapım üzerinde herhangi bir değişiklik yapmamıştır. Söz konusu yapımın yayın hakları farklı bir içerik üreticisinden satın alınmış olup, yapım Netflix'e şu an servisimizde yer aldığı haliyle teslim edilmiştir" dendi.

NE OLMUŞTU?

RTÜK, 25 Eylül tarihinde onaylanan tasarı kapsamında, Türkiye'de yayın yapmakta olan Netflix, BluTV ve benzeri diğer platformlara denetim zorunluluğu getirmişti.

Toplamda 24 maddeden oluşan 'Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkındaki Yönetmelik', internet yayıncılarının RTÜK'ten lisans almalarını şart hale getirirken, içerikler denetim altına alınmaya başlanmıştı.