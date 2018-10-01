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13:54 01 Ekim 2018
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    Andrew Brunson

    Selvi: 13 Ekim'de Brunson'ı ABD'de uçağın merdivenlerinden inerken görebiliriz

    © AP Photo / Emre Tazegul
    Türkiye
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    ABD ile yaşanan krizin tetikleyicisi olan papaz Andrew Brunson olayında önemli gelişmeler beklendiğini yazan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "13 Ekim'de Brunson'ı ABD'de uçağın merdivenlerinden inerken görebiliriz" dedi.

    Ekonomik ve siyasi olarak önemli kararların alınacağı bir haftaya girildiğini belirten Hürriyet yazarı Selvi, "Türkiye'yi ekonomik krize götüren yoldaki mayınlar bir bir temizlenmeye çalışılıyor. ABD ile yaşadığımız krizin tetikleyicisi olan Brunson olayında önemli gelişmeler bekleniyor" diye yazdı.

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    © REUTERS / Carlo Allegri
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    Terör örgütleri adına casusluk yaptığı idiasıyla Türkiye'de 35 yıl hapis istemiyle yargılanan ve tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD'li papaz Andrew Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt'la konuştuğunu aktaran Selvi, şöyle devam etti:

    "3 Ekim Çarşamba günü Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunacağını doğruladı. Mehmet Altan kararını gerekçe göstererek, Brunson hakkındaki adli kontrol şartının kaldırılmasını talep edecek. Ayrıca 12 Ekim'deki mahkemede Brunson'la ilgili kararın sonuçlanması bekleniyor. Yani, işlediği suçlardan dolayı mahkûmiyet verilip yargılamasının adli kontrol şartı olmadan devam etmesi gibi. Bu durumda 13 Ekim'de Brunson'ı ABD'de uçağın merdivenlerinden inerken görebiliriz."

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    Etiketler:
    Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), İsmail Cem Halavurt, Abdulkadir Selvi, Andrew Brunson, Türkiye, ABD
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