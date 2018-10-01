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13:53 01 Ekim 2018
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    Şanlıurfa Valisi Suriyelilere seslendi: Misafirliğin gereğini bilin

    Şanlıurfa Valisi Erin, Suriyelilere seslendi: Misafirliğin gereğini bilin

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Şanlıurfa’da 2 kardeşin Suriyeliler tarafından öldürülmesinin ardından çıkan gerginlik üzerine Vali Abdullah Erin, kentte yaşayan Suriyeli kanaat önderleriyle istişare toplantısı düzenledi.

    Suriyeliler
    © AA / Cem Genco
    Şanlıurfa'da suça karışan 639 Suriyeli sınır dışı edildi
    7 Eylül'de Türk ve Suriyeli aileler arasında çıkan silahlı kavgada Mahmut ve Mesut Dağ kardeşlerin hayatını kaybetmesi ve Müslüm ve Murat Dağ'ın yaralanmasının ardından Suriyelilere yönelik gerçekleştirilen saldırıların sonlandırılması için 'Şanlıurfa İstişare Toplantısı' düzenlendi.

    Vali Abdullah Erin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Türk ve Suriyeli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile kanaat önderleri katıldı. Toplantıda konuşan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, devletin tüm kurumlarıyla büyük bir kararlılık içerisinde hareket ettiğini ve hukuk dışı hiçbir eyleme, harekete ve davranışa müsamaha gösterilmeyeceğini söyledi.

    Vali Erin, Şanlıurfa'nın bir huzur ve hoşgörü şehri olduğunu, hukuk içerisinde gerekli işlemlerin yapılması için büyük hassasiyet gösterildiğini kaydetti.

    'MİSAFİRLİĞİN GEREĞİNİ BİLİN'

    Türkiye'nin, Suriyelilere kardeşlik hukuku çerçevesinde kapılarını ardına kadar açtığını ve misafir ettiğini hatırlatan Vali Erin, burada yaşayan Suriyelilerin misafirliğin gereklerini yerine getirmesi gerektiğini hatırlatarak şunları söyledi:

    — Günübirlik yaşamaktan sıyrılıp, daha planlı yaşayacak şekilde çeşitli önlemleri ve tedbirleri hayata geçirmiş olacağız. Sonuçta biz ev sahibiyiz, buradaki insanlar sizin ev sahibiniz. Suriyeli kardeşlerimiz de bu ev sahiplerinin misafirleridir. Hepimizin geleneğinde, örfünde, adedinde misafir gittiğimiz bir yerde misafirlik kurallarına tabi olmak vardır.

    — Hiçbirimiz misafir olarak gittiğimiz bir evde, ev sahibini rahatsız edecek nitelikte bir harekette, eylemde, söylemde bulunmayız. Bu, ev sahibine olan hürmettendir" diye konuştu.

    'YAZILI OLMAYAN KURALLARA UYUN'

    2 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçan Suriyeli sürücü: Taş sandım
    © Fotoğraf : DHA
    2 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçan Suriyeli sürücü: Taş sandım
    Şanlıurfa'da yaşayan Suriyelilerin, buradaki vatandaşları rahatsız eden, rahatsızlık veren bazı davranış ve tutumları olduğunu hatırlatan Vali Erin, şöyle konuştu:

    — Topçu Meydanı ve çevresi, Suriyeli kardeşlerimizin yoğun şekilde yaşadığı bir mahalleye dönüşmüş durumda. Şehitlik, Osmanlı, Bahçelievler mahallesi de dahil olmak üzere Suriyeli kardeşlerimizin haklı olarak birlikte yaşama gereksiniminden kaynaklanan bir birikim ve toplanma alanları oluştu. Ama kime sorarsanız sorun, çarşıdaki esnaftan, komşu olarak yaşadığınız Şanlıurfalı yerli vatandaşın hepsi, şunları söyleyecektir. Bizler en geç sabah sekizde başlayıp, akşam altı, yediye kadar aralıksız çalışan bir çalışma düzenine sahibiz.

    — Gece de belli bir yaşın üzerinde olanlar saat dokuz on gibi yatarlar, sabah ezanında da kalkarlar. Biraz daha genç olan nüfus ise en geç oniki, birde evine çekilir ve sabah kalkar işine, okuluna gider. Gezdiğimiz, ziyaret ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimizin yoğun olduğu yerlerde gece ikide, üçte Suriyeli kardeşlerimizin sokaklarda yaşamına gündüz gibi devam ettiğini görüyoruz. Kendinizi o alanda yaşayan ve gündüz çalışmak zorunda kalan Urfalı kardeşlerinizin yerine koyun. Bu yoğun bir şikayet konusudur.

    Vali Erin, Şanlıurfa'da yaşayan Suriyelilerin, burada yaşayan ev sahiplerinin yaşam tarzlarına saygılı olmaları, açık alanlardan, parklardan ve sokaklardan istifade etmek isteyenlerin, yazılı olmayan belli kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

    Etiketler:
    misafirlik, kışkırtma, tartışma, kural, kavga, Şanlıurfa Valiliği, Abdullah Erin, Suriye, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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