TBMM'de yeni yasama yılı başlıyor: Genel Kurul öncesi dedektör köpekle arama

TBMM’de bugün yeni yasama yılı saat 14.00’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması ile başlıyor. TBMM Genel Kurulu da yeni sistem için hazır. Bakanlar Kurulu sıraları kaldırıldı koltuklar 600 ‘e çıkan milletvekili sayısına göre artırıldı. pic.twitter.com/7vuphMkhuy