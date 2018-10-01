TBMM'de yeni yasama yılı başlıyor: Genel Kurul öncesi dedektör köpekle arama

TBMM, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilk yasama yılına bugün başlıyor.
Bakanlar Kurulu sıraları kaldırılarak, koltuklar 600'e çıkan milletvekili sayısına göre artırıldı. Genel Kurul öncesi salonda dedektör köpekle arama yapıldı.
Erdoğan'ın hitabından önce CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, içtüzükte yer alan "Ant içme töreninde bulunmayan milletvekilleri katıldıkları ilk birleşimin başında ant içerler" hükmü gereğince yemin edecek.
TBMM’de bugün yeni yasama yılı saat 14.00’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması ile başlıyor. TBMM Genel Kurulu da yeni sistem için hazır. Bakanlar Kurulu sıraları kaldırıldı koltuklar 600 ‘e çıkan milletvekili sayısına göre artırıldı. pic.twitter.com/7vuphMkhuy— yurdagül şimşek (@yurdagulsimsek) October 1, 2018
BAYKAL'A DOKTORLARINDAN İZİN YOK
Rahatsızlığı nedeniyle tedavisi devam eden CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın da yasama yılının başında yemin etmek istediği, ancak doktorlarının izin vermediği belirtildi.
ATATÜRK ANITI ÖNÜNDE TÖREN
27. Dönem 2. Yasama Yılı dolayısıyla Meclis'teki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. TBMM Başkanı Yıldırım'ın anıta çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.
Törene, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TBMM başkanvekilleri Mustafa Şentop, Mithat Sancar, Levent Gök, Celal Adan, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, AK Parti Grup başkanvekilleri Mehmet Emin Akbaşoğlu, Özlem Zengin, Cahit Özkan ve Mehmet Muş, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İYİ Parti Grup Başkanı Abdul Ahat Andican, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri ile TBMM bürokratları katıldı.
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