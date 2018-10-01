Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Slutsky'dan Türkiye'ye destek

Görüşmede Komisyon üyelerinden Türk-Rus Toplumsal Formu Eş Başkanı AK Partili Ahmet Berat Çonkar, AK Partili Ahmet Yıldız, CHP'li Ünal Çeviköz, İYİ Partili Aydın Sezgin de hazır bulundu.
PARLAMENTERLER ARASI İŞBİRLİĞİ İÇİN ANLAŞMA İMZALANACAK
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, görüşmede Slutsky'ı Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Slutsky'in Türkiye'yi yakından tanıyanT bir siyasetçi olduğunu belirten Bozkır, birlikte Antalya'da yapılacak olan Avrasya Meclis Başkanları toplantısının hazırlığını ele aldıklarını söyledi.
Bozkır, "40 ülkeden 25 Meclis başkanın katılacağı Avrasya Meclis Başkanları toplantısı gerçekten bütün bölge için, bütün dış ilişkiler konuları için önemli bir toplantı. Onun dışında Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında parlamentolar arası işbirliğinin daha da geliştirilmesini bir format dahilinde yürüteceğimiz bir anlaşma üzerinde de ön anlaşmaya vardık. Önümüzdeki günlerde bu protokolün imzalanması konusunda da adım atacağız" diye konuştu. Bozkır, Dışişleri Komisyonu olarak Kasım ayında Rusya'ya bir ziyaret de gerçekleştireceklerini bildirdi.
'AVRASYA MECLİS BAŞKANLARI TOPLANTISI ÖNEMLİ BİR FIRSAT'
"Neredeyse iki ülke arasında ve parlamenterler düzeyinde her ay anlamlı etkinlikler düzenliyoruz. Bu ay ikili değil çok taraflı bir etkinlik düzenleyeceğiz. 3. Avrasya Meclis Başkanları toplantısı. 40 ülkeden fazla bir katılım bekliyoruz. Antalya'daki bu etkinlik 8-11 Ekim arasında, Meclis Başkanı düzeyinde katılım sağlayacak ülke sayısı 26 olmuştur. Bu etkinlik sayesinde tüm dünyaya ve tüm Avrasya'ya Türkiye'nin dış siyaset istikametini belirleme, göstermek için bir fırsat doğacaktır. 21. Yüzyılın Avrasya kıtasında stabil, güvenli ve emniyetli bir ortamın sağlanması için neler yapılabilir, bunu Türkiye'deki etkinlikte noktasında göstereceğiz.
'BAZI ÜLKELERİN OLUMSUZ ÇIKIŞLARINI ENGELLEME ÇABASI İÇİNDE OLURUZ'
'SURİYE'DE YENİ BİR ANAYASAL SÜREÇ AŞAMASINI GÖREBİLİRİZ'
"Suriye'deki barış tesisi noktasında şu anda anayasal bir süreç başladı. Bu sebepten dolayı meclislerin rolü, etkinliği daha da artmış durumdadır. İhtimal olarak değerlendiriyoruz, yakın zamanda Suriye'de, Suriye'nin parlamentosu, meclisi katılımı ile tabi ki TBMM, Rusya Meclisi, kısmen İran Meclisinin katkılarıyla yeni bir anayasal süreç aşamalarını görebiliriz. "
'RUSYA, TÜRKİYE'NİN HER ZAMAN YANINDA OLACAKTIR'
Türkiye ile Rusya arasında büyük komisyon kurulmasının da gündemde olduğunu vurgulayan Slutsky'ı, Bozkır ile yaptıkları görüşmede hem Antalya'daki zirvenin hem de büyük komisyonun kurulması çalışmalarının ele alındığını söyledi. Slutsky, "Türkiye Cumhuriyeti'nin yakın zamanda yaşamış olduğu tüm olumsuzluklara rağmen şu anda kendi yoluna devam etmesi, milli refah yolunda attığı adımların yanında her zaman Rusya Federasyonu olacaktır. Şu anda işbirliğimiz çok yönlü bir işbirliği ve her istikamette gelişmesinin ve devam etmesini temenni ediyoruz" diye konuştu.
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