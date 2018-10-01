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16:02 01 Ekim 2018
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    Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Slutsky'dan Türkiye'ye destek

    Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Slutsky'dan Türkiye'ye destek

    © Sputnik . Yurdagül Şimşek
    Türkiye
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    Yurdagül Şimşek
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    TBMM Dışişleri Komisyonu'nu ziyaret eden Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutsky'ı , "Rusya Federasyonu, Türkiye Cumhuriyeti'nin geçmişte yaşamış olduğu tüm olumsuzluklara rağmen şu anda kendi yoluna devam etmesi ve milli refah yolunda attığı adımların her zaman yanında olacaktır" dedi.

    Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin
    © AA / Kayhan Özer
    Erdoğan'dan, aralarında Rusya Devlet Duması Başkanı Volodin'in de olduğu yabancı devlet temsilcileri onuruna yemek
    Rusya Federasyonu Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutsky'ı TBMM Dışilişkiler Komisyonu Başkanı AK Partili Volkan Bozkır ile görüştü.

    Görüşmede Komisyon üyelerinden Türk-Rus Toplumsal Formu Eş Başkanı AK Partili Ahmet Berat Çonkar, AK Partili Ahmet Yıldız, CHP'li Ünal Çeviköz, İYİ Partili Aydın Sezgin de hazır bulundu.

    PARLAMENTERLER ARASI İŞBİRLİĞİ İÇİN ANLAŞMA İMZALANACAK

    TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, görüşmede Slutsky'ı Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Slutsky'in Türkiye'yi yakından tanıyanT bir siyasetçi olduğunu belirten Bozkır, birlikte Antalya'da yapılacak olan Avrasya Meclis Başkanları toplantısının hazırlığını ele aldıklarını söyledi.

    Bozkır, "40 ülkeden 25 Meclis başkanın katılacağı Avrasya Meclis Başkanları toplantısı gerçekten bütün bölge için, bütün dış ilişkiler konuları için önemli bir toplantı. Onun dışında Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında parlamentolar arası işbirliğinin daha da geliştirilmesini bir format dahilinde yürüteceğimiz bir anlaşma üzerinde de ön anlaşmaya vardık. Önümüzdeki günlerde bu protokolün imzalanması konusunda da adım atacağız" diye konuştu. Bozkır, Dışişleri Komisyonu olarak Kasım ayında Rusya'ya bir ziyaret de gerçekleştireceklerini bildirdi.

    'AVRASYA MECLİS BAŞKANLARI TOPLANTISI ÖNEMLİ BİR FIRSAT'

    Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin
    © AA / Kayhan Özer
    'Rusya Devlet Duması heyetinin ziyareti, Erdoğan'ın partisine verilen desteğin göstergesi'
    Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkano Leonid Slutsky da konuşmasında, şu anda Rusya ile Türkiye'nin yükseliş trendini yakalamış iki ülke olduğunu söyledi. Bu durumun hem ekonomi hem ticaret hem de yaptırımlar için geçerli olduğunu kaydeden Slutsky, parlamenterler arası işbirliğinin de bunun bir parçası olması gerektiğini ifade etti. Slutsky, Rusya Federasyonu Devlet Duması'nın 7. Dönem milletvekilleri için TBMM ile olan işbirliğinin son derece önem arz eden bir husus olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Neredeyse iki ülke arasında ve parlamenterler düzeyinde her ay anlamlı etkinlikler düzenliyoruz. Bu ay ikili değil çok taraflı bir etkinlik düzenleyeceğiz. 3. Avrasya Meclis Başkanları toplantısı. 40 ülkeden fazla bir katılım bekliyoruz. Antalya'daki bu etkinlik 8-11 Ekim arasında, Meclis Başkanı düzeyinde katılım sağlayacak ülke sayısı 26 olmuştur. Bu etkinlik sayesinde tüm dünyaya ve tüm Avrasya'ya Türkiye'nin dış siyaset istikametini belirleme, göstermek için bir fırsat doğacaktır. 21. Yüzyılın Avrasya kıtasında stabil, güvenli ve emniyetli bir ortamın sağlanması için neler yapılabilir, bunu Türkiye'deki etkinlikte noktasında göstereceğiz.

    'BAZI ÜLKELERİN OLUMSUZ ÇIKIŞLARINI ENGELLEME ÇABASI İÇİNDE OLURUZ'

    ABD hava kuvvetleri
    © AP Photo / Senior Airman Matthew Bruch
    Devlet Duması, Suriye'deki Amerikan hedefleri listesiyle ilgili haberlere yorum yaptı
    "Bu etkinlik kapsamında Türkiye'nin tüm dostlarına ve partnerlerine onun istikrarlı duruşunu sergileyecek bir tutum içerisinde olacağız ve aynı şekilde bazı ülkelerin Türkiye'ye yönelik olumsuz çıkışları da engelleme çabası içinde oluruz. 21. Yüzyılda ülkeler kendi aralarında yaptırım diliyle değil birlik diliyle konuşmalıdır ki, karşımızda, önümüzde tüm dünyayı tehdit eden unsur olarak uluslar arası terör meselesi mevcuttur. Astana platformu sayesinde Türkiye ve Rusya'nın ortak çabaları sayesinde Suriye'nin çok büyük bir bölümünde çatışmasızlık bölgesini sağlamış bulunmaktayız. Yine iki ülkenin çabaları sayesinde dünyanın belli bir noktasında terör devleti kurulmasına izin verilmemiştir.

    'SURİYE'DE YENİ BİR ANAYASAL SÜREÇ AŞAMASINI GÖREBİLİRİZ'

    "Suriye'deki barış tesisi noktasında şu anda anayasal bir süreç başladı. Bu sebepten dolayı meclislerin rolü, etkinliği daha da artmış durumdadır. İhtimal olarak değerlendiriyoruz, yakın zamanda Suriye'de, Suriye'nin parlamentosu, meclisi katılımı ile tabi ki TBMM, Rusya Meclisi, kısmen İran Meclisinin katkılarıyla yeni bir anayasal süreç aşamalarını görebiliriz. "

    'RUSYA, TÜRKİYE'NİN HER ZAMAN YANINDA OLACAKTIR'

    Türkiye ile Rusya arasında büyük komisyon kurulmasının da gündemde olduğunu vurgulayan Slutsky'ı, Bozkır ile yaptıkları görüşmede hem Antalya'daki zirvenin hem de büyük komisyonun kurulması çalışmalarının ele alındığını söyledi. Slutsky, "Türkiye Cumhuriyeti'nin yakın zamanda yaşamış olduğu tüm olumsuzluklara rağmen şu anda kendi yoluna devam etmesi, milli refah yolunda attığı adımların yanında her zaman Rusya Federasyonu olacaktır. Şu anda işbirliğimiz çok yönlü bir işbirliği ve her istikamette gelişmesinin ve devam etmesini temenni ediyoruz" diye konuştu.

     

    Etiketler:
    açıklama, ziyaret, destek, Rusya Devlet Duması, TBMM, Leonid Slutsky, Türkiye, Rusya
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