Zonguldak'ta Alman yolcu uçağı pistten çıktı

Zonguldak Havalimanı'ndan aldığı yolcularla Almanya'ya gitmek üzere aprondan çıkış yapan Germania Hava Yolları'na ait uçağın sağ arka tekeri pistten çıktı.
Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, uçağın manevra yaparken tekerinin pistten çıktığını söyleyerek, "Yolcularını aldıktan sonra kalkmak için hazırlık yapan uçak pistte doğru ilerlerken pilot mesafeyi ayarlayamamış ve bir tekerleği toprağa düşmüş. Herhangi bir tehlike yok. Uçak uçamayacağı için yolcular indirildi. Yolcular havayolu şirketinin kararına göre ya yeni bir uçakla ya da İstanbul'dan gönderilecek. Şu an bunu kararı verilmedi" dedi.
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