Erdoğan ile Bahçeli TBMM'de bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ittifak görüşmesi için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. İkiliye TBMM Başkanı Binali Yıldırım da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı yeni yasama yılı açılış konuşmasının ardından, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkışta ittifak çalışmalarıyla ilgili olarak, "Önümüzdeki günlerde itttifak konusunu baş başa görüşeceğiz" dedi.

TBMM Başkanı Yıldırım'ın görüşmeye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da davet ettiği ancak Kılıçdaroğlu'nun programını gerekçe göstererek davete katılmadığı ifade edildi.