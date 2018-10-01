CHP'li Tanal'ın Erdoğan protestosunu Kılıçdaroğlu durdurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı protesto eden Mahmut Tanal'ı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu engelledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bugün TBMM'nin açılışında yaptığı konuşması sırasında protesto eden CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu engelledi.

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Gazete Duvar'dan Nergis Demirka'nın haberine göre, konuşmasının son bölümünü ekonomiye ayıran Erdoğan'a bu sırada CHP İstanbul Milletvekili Tanal tarafından tepki geldi.

Oturduğu yerden bağırarak Erdoğan'ı protesto ederken Tanal'ın tavrına ilk müdahale CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Ön sırada oturan Kılıçdaroğlu, arkasına dönerek Tanal'a eliyle dur işareti yaptı.

Tanal konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Orada ekonominin denetimini neden ABD'li şirkete verdiniz dedim. Haksız mıyım?" dedi.