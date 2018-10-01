Antalya'ya en çok Rus turist geldi

Ocak-eylül döneminde Antalya'yı ziyaret eden yaklaşık 11.1 milyon yabancı turistin yüzde 38.83'ünü Ruslar oluşturdu.

© Fotoğraf : DHA Türkiye yılın ilk 7 ayında en çok Rus turist ağırladı

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, ocak-eylül döneminde kenti 11 milyon 117 bin 460 yabancı ziyaret etti. 9 ayda yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 27.56 arttı.

Antalya 150'nin üzerinde ülkeden ziyaretçi çekerken, toplam ziyaretçi sayısının yüzde 38.83'ünü Ruslar, yüzde 16.90'ını Almanlar, yüzde 6.07'sini Ukraynalılar, yüzde 4.99'unu da İngilizler oluşturdu.

2018 yılı ocak-eylül döneminde Rusya Federasyonu'ndan 4 milyon 134 bin 102, Almanya'dan 1 milyon 798 bin 884, Ukrayna'dan 646 bin 605, İngiltere'den 531 bin 89 kişi Antalya'ya geldi.

Polonya, Hollanda, Kazakistan, Romanya, Belçika, Danimarka, Çek Cumhuriyeti, Belarus, İsrail, İsveç, Litvanya ve Slovakya da 100 binin üzerinde ziyaretçi gelen ülkeler arasında yer aldı.