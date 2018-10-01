İlber Ortaylı, kütüphanesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne bağışladı

© AA / Mehmet Akif Parlak Ortaylı: Nüfus kayıtlarında kimse 1854'ten geri gidemiyor ama bu demek değil ki soysuz bir milletiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ortaylı'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Ortaylı, Beştepe'de gerçekleşen kabul sırasında kişisel kütüphanesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kütüphanesi'ne bağışladı.

Erdoğan da Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olması hedeflenen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kütüphanesi'ne yaptığı bağıştan dolayı Ortaylı'ya teşekkür etti.

Ortaylı, 2017 yılında tarih alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülü'ne layık görülmüştü.