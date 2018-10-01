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22:11 01 Ekim 2018
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    Gözaltı-Polis

    Gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri serbest

    © AA /
    Türkiye
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    Sabah saatlerinde gözaltına alınan ve aralarında 'Pucca' olarak bilinen Pınar Karagöz'ün de olduğu 4 sosyal medya fenomeni, savcılığa giderek ifade verme şartıyla serbest bırakıldı.

    Pucca
    © Fotoğraf : Twitter
    4 sosyal medya fenomenine gözaltı: Suçlama, 'uyuşturucuyu övmek'
    İstanbul merkezli 5 ilde, internet üzerinden 'uyuşturucu madde kullanmayı özendirici yayınlar yapıldığı' gerekçesiyle sosyal medya fenomenlerine yönelik operasyon yapıldı.

    Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyonun İstanbul ayağında "Pucca" adıyla bilinen Pınar Karagöz, "Şam" ismiyle tanınan Şamil Kürşad Oymak ve "Burry Soprano" adıyla tanınan Burak Aydoğduoğlu ile Ali Muhsin Atam, gözaltına alındı.

    Sabah saatlerinde gözaltına alınan 4 kişi, savcılığa giderek ifade verme şartıyla serbest bırakıldı.

    Olay hakkında Instagram hesabından açıklama yapan Pınar Karagöz, "Bu arada hapis hayatı çok zor, nezarete bile girmedim ama olsun zordu işte… sabahın 5 inde evden alındım sonuçta 😌 nooolluurrrrr beni artık ispiyonlamayın, boşuna gidip geliyorum" ifadelerini kullandı.

    Polis, Türk polisi
    © AA /
    Sosyal medya fenomeni Pucca'nın evine polis baskını: 'Oğlumla ilgili attığım tweet yüzünden teröre dair kanıt aramışlar'
    'BATI OĞLUMUN ADI'

    Olay hakkında Instagram hesabından açıklama yapan Pınar Karagöz, "Bu arada hapis hayatı çok zor, nezarete bile girmedim ama olsun zordu işte… sabahın 5 inde evden alındım sonuçta 😌 nooolluurrrrr beni artık ispiyonlamayın, boşuna gidip geliyorum" ifadelerini kullandı.

    ‘Pucca' adıyla bilinen Pınar Karagöz, daha önce, "Batı'nın uşağıyım" tweetini atmış ve bu paylaşımın üzerine, Karagöz'ün babasının evi polisler tarafından aranmıştı. Karagöz olayın ardından, "Batı oğlumun adı!" açıklamasını takipçileriyle paylaşmıştı.

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    Etiketler:
    Sosyal medya fenomenlerine uyuşturucuyu özendirme gözaltısı, Nihat Uludağ, Habertürk gazetesi, İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ali Muhsin Atam, Burak Aydoğduoğlu, Şamil Kürşad Oymak, Pınar Karagöz, İstanbul, Türkiye
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