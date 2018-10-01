Gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri serbest

Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyonun İstanbul ayağında "Pucca" adıyla bilinen Pınar Karagöz, "Şam" ismiyle tanınan Şamil Kürşad Oymak ve "Burry Soprano" adıyla tanınan Burak Aydoğduoğlu ile Ali Muhsin Atam, gözaltına alındı.
Sabah saatlerinde gözaltına alınan 4 kişi, savcılığa giderek ifade verme şartıyla serbest bırakıldı.
Olay hakkında Instagram hesabından açıklama yapan Pınar Karagöz, "Bu arada hapis hayatı çok zor, nezarete bile girmedim ama olsun zordu işte… sabahın 5 inde evden alındım sonuçta 😌 nooolluurrrrr beni artık ispiyonlamayın, boşuna gidip geliyorum" ifadelerini kullandı.
Olay hakkında Instagram hesabından açıklama yapan Pınar Karagöz, "Bu arada hapis hayatı çok zor, nezarete bile girmedim ama olsun zordu işte… sabahın 5 inde evden alındım sonuçta 😌 nooolluurrrrr beni artık ispiyonlamayın, boşuna gidip geliyorum" ifadelerini kullandı.
‘Pucca' adıyla bilinen Pınar Karagöz, daha önce, "Batı'nın uşağıyım" tweetini atmış ve bu paylaşımın üzerine, Karagöz'ün babasının evi polisler tarafından aranmıştı. Karagöz olayın ardından, "Batı oğlumun adı!" açıklamasını takipçileriyle paylaşmıştı.
Bu tweet yuzunden bugun babamin evine gelmisler, evde beni ve teror orgutune dair kanit aramislar. Batı oglumun adi, oglumun! Ohal diye bakalim ne olacak. https://t.co/goKr7kANB6— PuCCa (@PuCCaa) June 28, 2018
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