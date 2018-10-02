Erdoğan'dan 4 ana başlıkta mesajlar: 'ABD'nin eninde sonunda ülkemize bakışını değiştireceğini düşünüyoruz'

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4 ana başlıktaki paylaşımı:
Türkiye Büyük Millet Meclisi 27’nci Dönem 2’nci Yasama Yılının hayırlara vesile olmasını diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 1 Ekim 2018
Bugüne kadar milletimizle birlikte hareket ederek her sorunun üstesinden geldiğimiz gibi, bundan sonra da aynı başarılara imza atmayı sürdüreceğiz. pic.twitter.com/xq6HfAJCM6
Yakın çevremizdeki güvenlik krizleri bizleri hedeflerimizden hiçbir zaman uzaklaştırmadı. Bundan sonra da terör örgütlerine karşı kararlılığımız sürecek. pic.twitter.com/QmTPLwBCr1— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 1 Ekim 2018
Uluslararası alanda her zaman olduğu gibi hassasiyet ve kararlılıkla ülkemizi aydınlık geleceğine hazırlıyoruz. pic.twitter.com/lOj9I7WMUr— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 1 Ekim 2018
Ekonomide, serbest piyasa kurallarından ve bütçe disiplininden asla taviz vermeden, ihtiyacımız olan reformları hayata geçirmeye devam edeceğiz. pic.twitter.com/HrwDNuZOjz— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 1 Ekim 2018
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