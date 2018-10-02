Erdoğan'dan 4 ana başlıkta mesajlar: 'ABD'nin eninde sonunda ülkemize bakışını değiştireceğini düşünüyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Ekonomide serbest piyasa kurallarından ve bütçe disiplininden asla taviz vermeden, ihtiyacımız olan reformları hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından "Yeni Yasama Dönemi ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Güvenlik, Dış Politika ve Ekonomi olmak üzere 4 ana başlık altında mesaj paylaştı. Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi 27'nci Dönem 2'nci Yasama Yılının hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Ekonomide serbest piyasa kurallarından ve bütçe disiplininden asla taviz vermeden, ihtiyacımız olan reformları hayata geçirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4 ana başlıktaki paylaşımı:

Türkiye Büyük Millet Meclisi 27’nci Dönem 2’nci Yasama Yılının hayırlara vesile olmasını diliyorum.



Bugüne kadar milletimizle birlikte hareket ederek her sorunun üstesinden geldiğimiz gibi, bundan sonra da aynı başarılara imza atmayı sürdüreceğiz. pic.twitter.com/xq6HfAJCM6 — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 1 Ekim 2018

Yakın çevremizdeki güvenlik krizleri bizleri hedeflerimizden hiçbir zaman uzaklaştırmadı. Bundan sonra da terör örgütlerine karşı kararlılığımız sürecek. pic.twitter.com/QmTPLwBCr1 — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 1 Ekim 2018

Uluslararası alanda her zaman olduğu gibi hassasiyet ve kararlılıkla ülkemizi aydınlık geleceğine hazırlıyoruz. pic.twitter.com/lOj9I7WMUr — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 1 Ekim 2018