5. Türk-Rus Toplumsal Forumu, 2-4 Kasım'da Antalya'da

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, Rossotrudniçestvo Başkanı Eleonora Mitrofanova ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından açıklama yayınlayan Rossotrudniçestvo, 5. Türk-Rus Toplumsal Forumu'nun 2-4 Kasım'da Antalya'da yapılacağını duyurdu.



Diriöz ve Mitrofanova'nın forumun gündemini ve programını konuştuğunu belirten Rossotrudniçestvo, tarafların forum kapsamında yapılacak iş forumunun muhtemel tarihi ile Türk ve Rus rektörlerin buluşmasını istişare ettiğini de bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2010 yılında kurulan Türk-Rus Forumu'nun dördüncüsü, mart ayında İstanbul'da yapılmıştı.