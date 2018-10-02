Kulis: Yıldırım İstanbul'u kabul ederse, Soylu'nun Ankara'dan aday olma ihtimali artar

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere ilişkin olarak kulis yazdı. Altaylı, "Eğer Binali Yıldırım İstanbul adayı olmayı kabul ederse Süleyman Soylu’nun Ankara Büyükşehir adayı olma ihtimali artar" dedi.

Fatih Altaylı, "Yerel seçim kozu Süleyman Soylu olur mu?" başlığıyla yayımlanan yazısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığı için AK Parti'de, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Binali Yıldırım'ın isminin konuşulduğunu söyledi.

AK Parti'nin İstanbul'u kesinlikle kaybetmek istemediğini vurgulayan Altaylı, şöyle devam etti:

— Geçen yıl AK Parti'nin İstanbul için Binali Yıldırım'ı düşündüğünü yazmıştım ve Binali Bey buna şiddetle itiraz etmişti.

— Bugün bu itirazı hâlâ geçerli mi bilmiyorum. AK Parti'nin İstanbul için elindeki bir diğer koz ise zannederim İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Soylu'nun Bakanlık'taki yüksek performansı, terörle mücadeledeki başarısı İstanbul'daki hem AK parti hem MHP oylarını konsolide edeceği, üzerine Demokrat parti geçmişinden ötürü AK Parti'nin bugün ulaşamadığı kitlelerden oy almasını sağlayacağı düşünülüyor.

Ankara Büyükşehir Başkanı Mustafa Tuna'nın kısa sürede başarılı işler yaptığı ve düzgün tavırlarıyla AK Parti'ye uzak seçmenin de beğenisini kazandığı görüşünü dile getiren Altaylı, "Ama bu seçimi kazanmaya yeter mi emin değiller" dedi.

Altaylı, "Eğer Binali Yıldırım İstanbul adayı olmayı kabul ederse Süleyman Soylu’nun Ankara Büyükşehir adayı olma ihtimali artar. Soylu’nun Ankara’ya ilaç olacağına kesin gözüyle bakanlar çoğunlukta" ifadesini kullandı.