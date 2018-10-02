Selvi: Erdoğan ile Bahçeli arasında kısık sesli konuşmalar cereyan etti, ittifak yeni formatla devam edecek

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından sonra Genel Kurul salonunun hemen arkasındaki salona geçiliyor" diyen Selvi, şöyle devam etti:
— Erdoğan'ın bir yanına Meclis Başkanı, diğer tarafına ise MHP lideri oturuyor. Binali Yıldırım ile Erdoğan bir süre Meclis'te yapılan düzenlemeleri konuşuyorlar. Biliyorsunuz, başbakanlık kaldırılınca başbakanın Meclis'teki makamı cumhurbaşkanına tahsis edildi.
— Erdoğan ile Bahçeli arasında biraz uzakta olanların duyamayacağı şekilde kısık sesli konuşmalar cereyan ediyor. Erdoğan, Meclis'ten ayrılırken ‘cumhur ittifakı' için Bahçeli ile bir araya geleceklerini ifade etti.
— Bahçeli'nin ‘cumhur ittifakı'nın yerel seçimlerde de devam etmesi ve af teklifinden sonra iki lider ilk kez dün Meclis Başkanı'nın davetinde bir araya geldiler. Orada en kısa sürede görüşmek üzere randevulaştılar.
— Böylece yerel seçimde ‘cumhur ittifakı'nın devam etmesi yönünde ilk adım atılmış oldu. ‘Cumhur ittifakı' yerel seçimde de devam edecek, ama yeni bir formatla.
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