Türkiye'de bir ilk: Tacizciye toplu taşıma yasaklandı, akbiline el kondu

İstanbul’da belediye otobüsünde bir kadını taciz eden bir erkeğe toplu taşıma araçlarına binmeme cezası verildi.

© AP Photo / Khalil Hamra El Ezher: Cinsel taciz haramdır

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre 2 Temmuz sabahı Samandıra'da bir belediye otobüsünde 29 yaşındaki T.S. isimli şahıs, otobüste bir kadını taciz etti. T.S.'yi bir buçuk ay sonra aynı otobüste gören kadının polis çağırdı. T.S. gözaltına alındı.

İfadesinde otobüsün çok kalabalık olduğunu, orta kapıdan bindiğini ve kadını taciz etmediğini ileri süren kişinin daha sonra karşı tarafın şikayetini vazgeçmesinden ötürü beraat ettiği ortaya çıktı.

Tekrar açılan soruşturma kapsamında ise T.S. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. T.S.'nin yurt dışına çıkmamasına, haftanın dört günü ise karakola imza verip 10 bin lira ödemesine hükmeden mahkeme, ayrıca şahsın hiçbir toplu taşıma aracını kullanamaması şeklinde de bir tedbir uyguladı. Bu kapsamda şahsın akbiline de el konuldu.

Hukukçular ilk kez böyle bir karar alındığını belirtti.