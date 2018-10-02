Akşener'den McKinsey tepkisi: İkinci kozmik oda vakası

Meclis'teki ilk grup toplantısında konuşan İYİ lideri Meral Akşener, MHP'nin sunduğu af teklifiyle ilgili, "Bu af hikayesini getirir de FETÖ'nün kodamanlarının salıverilmesine bağlarsanız dünyayı size dar ederiz. Biz bu oyunu bozmaya geldik" dedi. Akşener, McKinsey'den danışmanlık hizmeti alınmasını 'ikinci kozmik oda vakası' olarak nitelendirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki ilk grup toplantısında konuştu. Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi eleştirdiği konuşmasında, "Türkiye'yi uçuruma sürükleyen bu ikili şimdi de 'af' tasarısı ile gündemi meşgul ediyor. Taktik hep aynı, başrol oyuncusunun aklına bir şey geliyor. Yancısı kendi bulmuş gibi dillendiriyor. 'Tekeden süt çıkmaz' diye uzun uzun anlatıyordu ya hani. Evet, tekeden süt çıkmaz… Ama bilinsin ki, saray yancısından da milliyetçi olmaz" ifadelerini kullandı.

Akşener'in açıklamalarından satır başları şöyle:

— Gazi Meclisimizde başarılarla dolu bir yasama yılı geçireceğimize inanıyorum. Kayı'dan İYİ'ye artık milletin Meclisindeyiz. Burada cesurların sesini asla kısamayacaklar. Yetkileri gasp edilmiş olsa da bu Meclis hala gazi Meclis'tir. Milletimizin emin olmasını isterim ki, İYİ Parti Meclis'in müsamere sahnesine dönüşmesine izin vermeyecek. İYİ Parti Meclis'in sadece ekim aylarında karşılama mangası gibi çalıştırılmasına asla rıza göstermeyecek. Grubumuz Meclis'in en çalışkan grubu olacak. İYİ Parti Grubu aynı zamanda turnusol kağıdı olacak.

Genel Başkanımız Meral Akşener partimizin TBMM Grup Toplantısı’nda konuşuyor.https://t.co/HZevWTEDaW — İYİ Parti (@iyiparti) October 2, 2018

'BİZ BU OYUNU BOZMAYA GELDİK'

​- Seçimden sonra FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılması için önerge verdik; AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Bunlar artık birbirine mecburdur. Köle-sahip ilişkisidir. Türkiye'yi uçuruma sürükleyen bu ikili af tasarıyla gündemi meşgul ediyor. Uyuşturucu kaçakçılarını, hırsızları, ihale fesatçılarını affedelim diyorlar. Mafya bozuntularını, milliyetçi geçinen parti Türklüğe hakareti de af kapsamına almış. Tekeden süt çıkmaz diye anlatıyordu ya, bilinsin ki saray yancısından da milliyetçi olmaz. Bu af hikayesini getirir de FETÖ'nün kodamanlarının salıverilmesine bağlarsanız dünyayı dar ederiz. Biz bu oyunu bozmaya geldik.

© AA / Kaan Bozdoğan Akşener’den hükümete çağrı: Ekonomi ve dış politikada muhalefeti bilgilendirin

- Beka beka diye oy toplayan bu ikili, ülkemizin bekası için en büyük tehlikedir. Sorumsuzlukları, savurganlıkları ve işbilmezlikleriyle Türk ekonomisinin hali ortada. Bunu biliyorlardı ki baskın seçime gittiler. Ne hırsmış arkadaş. Ülke, millet darda bunlar iktidar hırsında. Ekonomik savaş açtılar diyorlar. En baştakinden en alttakine hatta küçük ortağa kadar hepsinin ağzında aynı söz vardı. Kriz yok ABD saldırıyor. ABD ile mücadele ediyor havası satan bu beyler meğer saman altından su yürütüyormuş. Tayyip Erdoğan, "Amerika'nın bu krizle alakası yok" dedi. FETO okullarından yetişmiş damat ekonomi yönetimini McKinsey adlı şirkete vermiş. Bu ikinci bir kozmik oda davası ve vakasıdır. Amerika'dan kimlerle ne konuştun da böyle bir anlaşmaya ihtiyaç duydun?

'DAMAT BERAT'IN AÇIKLADIĞI PROGRAM IMF'SİZ IMF PROGRAMI'

— Bu anlaşmayı imzalayanları, uygulayanları affetmeyeceğiz. Günü geldiğinde kesinlikle yargılayacağız. Damat Berat'ın açıkladığı program IMF'siz IMF programıdır. Adını telafuz etmiyor ama işi Amerikan firmasına devrederek bunu yapıyor.

- Kriz gittikçe derinleşiyor. Saray ve damatsa faturayı millete kesmeye hazırlanıyor. Hepimiz aynı gemideyiz, gemi hızla su alıyor. Meclis'teki tüm partilere çağrımızdır, krizin sorumlusu biz değiliz ama gelin sorunu birlikte çözelim. Sayın Erdoğan sürekli win-win diyor. Hep o ve yandaşları kazanıyor, kaybeden hep millet.

— O meşhur uçakla ilgili 'Katar hediye etti' diyor. Hiç mi devlet şuuru yok? Türk devleti böyle bir hediyeyi nasıl kabul eder. Satın aldıysan zaten iki elimiz sonuna kadar yakanda olacak. Diyelim uçak hediye olsun 1934'de İran'a uçak hediye eden bir Türkiye vardı. Şimdi uçak hediye kabul eden bir Türkiye haline geldik.

'TÜRKİYE'NİN ÜZERİNDE BİR YÜKSÜN'

— ABD'li geleneğinin işe hızlı başladığını görüyoruz. Kamu bankalarını kullanarak kendine borazan bir medya kurdun. Millete korku salarak herkesi susturacağını sandın, işte cesurlar burada. İyi Parti burada. McKinsey'e devrettiğin kadroları devralacaklar burada. Buradan yüzüne karşı haykırıyoruz: Türkiye'nin üzerinde bir yüksün.

— Her şey psikolojik, bu da geçer diyor. Geçer geçer de, çok konuşan boş konuşur Sayın Erdoğan. Direksiyonda sen varsın, yokuş aşağı giden kamyon gibiyiz. Çek sağa!